Internacional

Explosión en un hotel en la zona comercial de Kabul, con víctimas

Por: EFE

19 Enero 2026, 07:30

No hay información de las víctimas, pero medios afganos indican que el estallido podría haber tenido como objetivo a ciudadanos chinos alojados en el edificio.

Una explosión sacudió este lunes un hotel situado en el céntrico distrito de negocios de Kabul, dejando un número indeterminado de víctimas, confirmaron fuentes policiales del Gobierno talibán, mientras medios locales, que lo califican de ataque, apuntan a que éste podría haber tenido como objetivo a ciudadanos extranjeros.

El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, confirmó que el suceso tuvo lugar en un establecimiento de la calle Gulforoshi, en el área de Shahr-e-Naw, una zona conocida por albergar oficinas corporativas y alojamientos frecuentados por visitantes extranjeros.

"Se ha producido una explosión en un hotel (...) que ha causado víctimas", se limitó a declarar Zadran, que precisó que las fuerzas de seguridad han acordonado la zona para investigar la naturaleza de la detonación, sin confirmar todavía si se trata de un ataque.

Aunque las autoridades tampoco han dado información de las víctimas, medios afganos indican que el estallido podría haber tenido como objetivo a ciudadanos chinos alojados en el edificio.

Para el Gobierno de Kabul, que no es reconocido oficialmente por ningún país del mundo, garantizar la seguridad de los pocos extranjeros e inversores que se atreven a visitar Afganistán es vital para intentar reactivar una economía asfixiada por las sanciones y el bloqueo de reservas.

China, en particular, se ha convertido en un socio económico clave para los talibanes, con intereses en el sector minero y petrolero, por lo que cualquier amenaza a sus ciudadanos representa un revés para las aspiraciones de desarrollo del Emirato Islámico.

