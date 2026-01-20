Explosión en un hotel en la zona comercial de Kabul, con víctimas

No hay información de las víctimas, pero medios afganos indican que el estallido podría haber tenido como objetivo a ciudadanos chinos alojados en el edificio.

Una explosión sacudió este lunes un hotel situado en el céntrico distrito de negocios de Kabul, dejando un número indeterminado de víctimas, confirmaron fuentes policiales del Gobierno talibán, mientras medios locales, que lo califican de ataque, apuntan a que éste podría haber tenido como objetivo a ciudadanos extranjeros.

El portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, confirmó que el suceso tuvo lugar en un establecimiento de la calle Gulforoshi, en el área de Shahr-e-Naw, una zona conocida por albergar oficinas corporativas y alojamientos frecuentados por visitantes extranjeros.

An explosion occurred moments ago in the Shahr-e-Naw area of Kabul in a Chinese Restaurant.

According to the sources, several civilians have been killed and others injured as a result of the explosion.

The nature of the explosion is not yet clear, and security officials have not… https://t.co/FETO7vPZdo pic.twitter.com/sODlJUVOTW — Pakistan Defence🇵🇰 (@PakDefence_) January 19, 2026

"Se ha producido una explosión en un hotel (...) que ha causado víctimas", se limitó a declarar Zadran, que precisó que las fuerzas de seguridad han acordonado la zona para investigar la naturaleza de la detonación, sin confirmar todavía si se trata de un ataque.

Aunque las autoridades tampoco han dado información de las víctimas, medios afganos indican que el estallido podría haber tenido como objetivo a ciudadanos chinos alojados en el edificio.

⚡️🇦🇫🇨🇳 Breaking | Kabul Explosion



A powerful explosion has struck Kabul’s Shahr e Naw area, with early reports confirming the blast hit a Chinese restaurant or hotel on Gulfaroshi Street in the Afghan capital.



Kabul police spokesman Khalid Zadran stated that the incident caused… pic.twitter.com/MRNZhBkokc — Defense Intelligence (@DI313_) January 19, 2026

Para el Gobierno de Kabul, que no es reconocido oficialmente por ningún país del mundo, garantizar la seguridad de los pocos extranjeros e inversores que se atreven a visitar Afganistán es vital para intentar reactivar una economía asfixiada por las sanciones y el bloqueo de reservas.

China, en particular, se ha convertido en un socio económico clave para los talibanes, con intereses en el sector minero y petrolero, por lo que cualquier amenaza a sus ciudadanos representa un revés para las aspiraciones de desarrollo del Emirato Islámico.