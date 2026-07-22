Explosión en túnel de la India deja al menos 12 muertos

La causa fue liberación repentina y explosiva de lo que se sospecha que es gas metano atrapado o incrustado en las rocas

Al menos 12 trabajadores de la hidroeléctrica estatal india NHPC han muerto y otros 13 permanecen atrapados en un túnel en construcción en el estado de Sikkim de la India, luego de una explosión causada por una posible fuga de metano.

"Según la última información oficial recibida de la Administración del distrito de Namchi sobre la operación de búsqueda y rescate en curso en el proyecto hidroeléctrico Teesta Etapa VI de la NHPC, en Samardung, hasta el momento se han registrado un total de doce víctimas mortales", informó el Gobierno de Sikkim.

NHPC explicó en un comunicado que, inicialmente, 25 de sus trabajadores quedaron atrapados en el interior del túnel tras el accidente ocurrido el lunes.

La causa fue "liberación repentina y explosiva de lo que se sospecha que es gas metano atrapado o incrustado en las rocas, lo que da lugar a la generación de humo denso y gases tóxicos", añadió la compañía.

Las autoridades locales han advertido que, aunque siguen las operaciones de rescate, es poco probable encontrar supervivientes debido a los gases.

"Se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa del incidente. Seguimos comprometidos con esta causa y estamos prestando toda nuestra colaboración a los equipos de rescate y a las familias afectadas", indicó NHPC.