Explosión en terminal de gas de Qatar deja 54 heridos

La terminal ya había sufrido daños meses atrás, cuando un misil iraní impactó la zona industrial de Ras Laffan y provocó un incendio.

Una explosión registrada la noche del domingo en la terminal industrial de Ras Laffan, la principal instalación de exportación de gas natural de Qatar, dejó al menos 54 personas heridas y otras 18 desaparecidas, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades del país.

El incidente ocurrió mientras trabajadores realizaban labores para restablecer operaciones en la planta de suministro de gas Barzan, luego de los daños sufridos durante el reciente conflicto regional que involucró ataques iraníes contra infraestructura energética qatarí.

¿Qué provocó la explosión en Ras Laffan?

La empresa estatal QatarEnergy informó que la detonación se produjo durante trabajos de reactivación de la instalación. El estallido provocó un incendio de gran magnitud cuyas causas exactas continúan bajo investigación.

Las autoridades señalaron inicialmente que el número de afectados era reducido; sin embargo, horas más tarde el Ministerio del Interior actualizó el balance y confirmó una cifra mucho mayor de víctimas.

Hasta el momento se desconoce el alcance total de los daños materiales en la terminal, considerada una pieza clave para la industria energética del país.

Infraestructura estratégica para Qatar

La planta de Barzan tiene una capacidad cercana a los 39.65 millones de metros cúbicos de gas por día y desempeña un papel fundamental en el suministro energético nacional. Parte de su producción se destina a la generación de electricidad y al funcionamiento de plantas desalinizadoras que abastecen de agua a amplias zonas del territorio qatarí.

La instalación pertenece principalmente a QatarEnergy, aunque la petrolera estadounidense ExxonMobil mantiene una participación minoritaria en el proyecto.

El conflicto con Irán afectó la producción de gas

La terminal ya había sufrido daños meses atrás, cuando un misil iraní impactó la zona industrial de Ras Laffan y provocó un incendio que obligó a suspender operaciones. Además, las restricciones en el estrecho de Ormuz complicaron el transporte marítimo de cargamentos energéticos hacia mercados internacionales.

Con la reducción de las tensiones y el avance de negociaciones diplomáticas para consolidar el fin de la guerra, Qatar había comenzado a preparar el regreso gradual de sus actividades energéticas.