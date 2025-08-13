Explosión en planta de acero deja al menos un muerto en EUA

Hay dos personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas tras una explosión en una planta de la acerera U.S. Steel en la ciudad de Clairton (Pensilvania).

Según indicó en un comunicado el Departamento de Policía del Condado de Allegheny, hay dos personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escribió en su perfil de X que se produjeron "múltiples explosiones" en esta planta de U.S. Steel.

"Los empleados heridos han sido trasladados a hospitales para recibir atención, y las labores de búsqueda y rescate continúan", apuntó Shapiro.

Los Servicios de Emergencia del condado indicaron que se reportó un incendio en la planta alrededor de las 10:51 de la mañana.

El condado trasladó a 15 ambulancias a la zona, y de acuerdo a Abigail Gardner, portavoz del condado de Allegheny, hay personas atrapadas bajo los escombros y los equipos de rescate se encuentran trabajando en el lugar.

En videos difundidos por la prensa estadounidense, se puede ver la planta de U.S. Steel reducida a escombros tras la explosión, de la que aún se desconocen las causas.

Por su parte, el Departamento de Salud del condado informó en su perfil de Facebook de que está monitoreando "activamente" la explosión y recomendó a los residentes que se encuentran cerca de la zona a permanecer en el interior.

Del mismo modo, les aconsejó cerrar sus ventanas y puertas y evitar actividades que hagan entrar aire del exterior.

Esta planta se dedica a convertir carbón en coque, un tipo de combustible que se utiliza generalmente en la industria siderúrgica y en procesos químicos.