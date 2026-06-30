Explosión en Mónaco deja herido a magnate ucraniano

Los dos adultos fueron llevados a un hospital de la ciudad de Niza, Francia, mientras que el menor fue ingresado en el hospital Lenval para recibir atención.

Una explosión registrada en la entrada de un edificio residencial en Mónaco dejó tres personas gravemente heridas, entre ellas un empresario ucraniano y miembros de su familia, en un ataque que las autoridades investigan como un hecho provocado.

El estallido ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 21:00 horas, en una residencia ubicada cerca de la frontera con Francia, lo que activó una operación conjunta entre autoridades monegascas y francesas para localizar al presunto responsable.

Explosión provoca fuerte operativo en Mónaco

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque dejó heridos a dos adultos y un menor de edad, quienes fueron trasladados a hospitales en Francia para recibir atención médica especializada.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, informó que todos los servicios de emergencia del principado fueron movilizados tras la explosión, mientras el príncipe Alberto II condenó el hecho y ordenó reforzar las acciones de seguridad.

La detonación ocurrió en la entrada de un inmueble residencial, en una zona próxima a la localidad francesa de Beausoleil, lo que permitió al presunto atacante cruzar la frontera a pie después del estallido.

Las autoridades señalaron que el presunto responsable fue identificado mediante cámaras de videovigilancia tanto en Mónaco como en la zona fronteriza francesa.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso habría dejado un paquete o mochila en el acceso del edificio antes de huir caminando hacia Francia.

La Policía Nacional francesa participa en las labores de búsqueda y apoya la investigación, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad del presunto atacante ni el posible móvil.

Magnate ucraniano, entre los heridos

Uno de los lesionados fue identificado como Vadym Iermolaiev, empresario ucraniano vinculado al sector de la construcción y considerado una de las fortunas importantes de su país.

El empresario fue sancionado por Ucrania en 2023 por presuntos vínculos con Rusia, aunque las autoridades no han confirmado si este antecedente está relacionado con el ataque registrado en Mónaco.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar si la explosión fue dirigida específicamente contra el magnate ucraniano o si existen otras líneas relacionadas con conflictos empresariales, políticos o personales.

Un ataque inusual para el principado

El atentado causó conmoción en Mónaco, un territorio conocido por sus estrictos controles de seguridad y su reducido índice de hechos violentos de alto impacto.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el tipo exacto de artefacto utilizado, aunque las primeras indagatorias apuntan a una explosión provocada de manera intencional.

Mientras continúan las labores de búsqueda del sospechoso, el gobierno monegasco mantiene reforzada la vigilancia y colabora con Francia para esclarecer uno de los episodios de seguridad más graves registrados recientemente en el principado.