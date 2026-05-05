Explosión en mina deja al menos 14 atrapados en Colombia

Tras el incidente, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de rescate y atención de la emergencia.

Una explosión al interior de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca, Colombia, dejó al menos 14 trabajadores atrapados, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades regionales. El incidente ocurrió este lunes en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, una zona con amplia actividad minera.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la explosión habría sido provocada por acumulación de gases al interior del yacimiento. Tras el siniestro, dos personas lograron ser evacuadas, mientras continúan las labores para ubicar y rescatar al resto de los mineros.

El mandatario estatal detalló que, tras el incidente, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de rescate y atención de la emergencia. Equipos especializados en minería ya trabajan en la zona para evaluar las condiciones al interior de la mina.

¿Qué acciones se implementaron tras el accidente?

El protocolo de rescate minero fue activado por la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos técnicos se desplazaron al sitio para iniciar las labores de búsqueda. Además, cuerpos de emergencia municipales y personal especializado en gestión de riesgos se sumaron a las operaciones.

También se movilizó apoyo técnico desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Cundinamarca, con el objetivo de reforzar la respuesta ante la emergencia y agilizar las tareas de rescate.