Explosión en mina de Colombia deja seis mineros muertos

Seis mineros murieron luego de quedar atrapados por un derrumbe provocado por una explosión en una mina de carbón ubicada en Cucunubá

Seis mineros murieron luego de quedar atrapados por un derrumbe provocado por una explosión en una mina de carbón ubicada en Cucunubá, Cundinamarca, Colombia.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó el fallecimiento de los trabajadores de la mina Porvenir 1, localizada en la aldea La Ramada, después de más de 24 horas de labores para ingresar al sitio y recuperar los cuerpos.

Rescate se prolongó durante más de 24 horas

Los equipos de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero enfrentaron condiciones de alta complejidad debido al derrumbe, que bloqueó el acceso y complicó el avance de las labores de rescate.

De acuerdo con la ANM, la emergencia se originó por una explosión relacionada con la presencia de gas metano. Tras el accidente, la autoridad ordenó la suspensión total e indefinida de las actividades en la mina.

El metano, uno de los principales riesgos

La Agencia Nacional de Minería expresó sus condolencias a los familiares de los seis trabajadores y destacó la labor de los equipos especializados que participaron en el operativo para recuperar los cuerpos.

La explotación subterránea de carbón es una actividad frecuente en distintos municipios de Cundinamarca, uno de los principales departamentos productores de este mineral en Colombia.

Las explosiones de metano representan uno de los riesgos más graves para quienes trabajan en este tipo de minas. Entre enero y marzo de este año se registraron 22 accidentes con víctimas mortales relacionados con esta actividad.

El accidente ocurrido este sábado se suma a otras tragedias registradas recientemente en el mismo municipio.

En abril, tres mineros murieron por una explosión en una mina de carbón de Cucunubá, mientras que en mayo otro incidente dejó cuatro trabajadores fallecidos.