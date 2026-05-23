Explosión en mina de China deja ocho personas fallecidas

En el operativo participan rescatistas mineros, personal médico, especialistas en ventilación y equipos industriales de emergencia.

Una explosión registrada en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, en el centro de China, dejó al menos ocho personas fallecidas y otras 38 desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate bajo tierra.

El accidente ocurrió la noche del viernes en la mina Liushenyu, ubicada en el distrito de Qinyuan, una región considerada estratégica para la industria carbonera china.

De acuerdo con autoridades locales, el siniestro se registró alrededor de las 19:29 horas, cuando cientos de trabajadores realizaban labores al interior de la explotación minera.

Más de 200 trabajadores lograron salir de la mina

En el momento de la explosión había 247 personas dentro de la mina.

Los reportes oficiales indican que 201 trabajadores lograron salir con vida, mientras equipos de emergencia continúan buscando a los operarios que permanecen atrapados.

Hasta el último balance difundido por autoridades chinas, se confirmó el fallecimiento de ocho personas, aunque no se descarta que la cifra pueda aumentar conforme avancen las tareas de rescate.

Equipos de rescate trabajan entre gases y riesgo de colapso

Tras el accidente, las autoridades activaron protocolos de emergencia y enviaron brigadas especializadas para coordinar las labores de salvamento dentro de la mina.

En el operativo participan rescatistas mineros, personal médico, especialistas en ventilación y equipos industriales de emergencia.

Las labores se desarrollan en condiciones complicadas debido al riesgo de nuevos derrumbes, acumulación de gases tóxicos y dificultades de ventilación dentro de los túneles subterráneos.

Versiones preliminares apuntan a que la emergencia pudo estar relacionada con una posible explosión de gas o con altos niveles de monóxido de carbono detectados dentro de la mina.

Xi Jinping ordena investigación y reforzar seguridad minera

Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, ordenó intensificar las labores de rescate y realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

El mandatario también pidió atención inmediata para los lesionados y advirtió que deberán aplicarse sanciones si se detectan fallas de seguridad o negligencia en la operación minera.

Las autoridades provinciales enviaron funcionarios al lugar para supervisar directamente el operativo y coordinar las acciones de emergencia.

La provincia de Shanxi es considerada una de las regiones más importantes para la producción de carbón en China, ya que genera cerca de un tercio del mineral utilizado en el país.

El carbón continúa siendo clave para el sistema energético chino y representa aproximadamente el 60 % de la generación eléctrica nacional.

Sin embargo, la industria minera china mantiene antecedentes de accidentes relacionados con explosiones, derrumbes e intoxicaciones por gases dentro de explotaciones subterráneas.

China mantiene antecedentes de accidentes mineros

Aunque las autoridades chinas han reforzado regulaciones y controles de seguridad durante los últimos años, las minas de carbón siguen siendo escenarios frecuentes de emergencias industriales.

Datos oficiales señalan que entre 2018 y 2023 el sector minero chino registró más de 3,000 fallecimientos, aunque la cifra representó una reducción de más del 50 % respecto al lustro anterior.

La explosión en Shanxi vuelve a poner atención internacional sobre las condiciones laborales y los riesgos de seguridad dentro de una de las industrias extractivas más grandes del mundo.