Explosión en fábrica de fuegos artificiales deja 11 muertos

El gobierno indio anunció indemnizaciones para los afectados por la explosión que destruyó viviendas en el distrito de Kaushambi.

Al menos 11 personas murieron y cinco resultaron gravemente heridas el lunes tras una explosión en una fábrica de juegos pirotécnicos en el distrito de Kaushambi, estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, según reportaron medios locales.

El magistrado del distrito, Amit Pal, dijo que las víctimas mortales son vecinos de la fábrica y que fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital SRN de Prayagraj, lugar donde están siendo tratados los demás heridos.

"La información que hemos recibido es, sin duda, muy angustiosa y desgarradora. Varios miembros de una misma familia han perdido la vida hoy y una joven permanece ingresada en estado muy crítico", declaró el vicejefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya.

La fuerza de la explosión causó fuertes daños a al menos cinco casas cercanas. Las autoridades están removiendo escombros con ayuda de retroexcavadoras para buscar posibles personas atrapadas bajo los escombros.

El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias y anunció que el Gobierno daría 200,000 rupias, lo que equivale a unos 2,100 dólares, a los familiares de cada fallecido, mientras que los heridos recibirían 50,000 rupias, que podrían ser 526 dólares.

De acuerdo con información proporcionada, la fábrica estaría operando ilegalmente.

En abril, al menos 38 personas murieron en dos explosiones en fábricas de fuegos artificiales en los estados sureños de Kerala y Tamil Nadu.

Estos accidentes relacionados con la manipulación de sustancias químicas o volátiles son recurrentes en la India, a menudo debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a la laxitud en la aplicación de las normativas de seguridad industrial.