Explosión en España deja un policía muerto y otro herido

Pedro Aguado, portavoz de la Policía Nacional en Asturias, explicó que los agentes la llevaron a la calle para reducir el riesgo para los vecinos

La Policía Nacional acudió la mañana del martes 10 de noviembre a un edificio de viviendas en Oviedo, España, tras un tiroteo que dejó herida a una adolescente de 17 años. Durante la intervención, un artefacto oculto en una mochila estalló y mató a un subinspector y a su perro policía. Otro agente, especialista en desactivación de explosivos, resultó gravemente herido.

La mochila estalló cuando los agentes ya la habían sacado del edificio

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 horas en la calle Rafael R. Urrustí, en el barrio de Villafría, tras una disputa vecinal. La adolescente fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias, donde quedó ingresada fuera de peligro.

Los policías encontraron la mochila en el acceso al inmueble y pidieron apoyo a las unidades de Guías Caninos y de desactivación de explosivos.

Pedro Aguado, portavoz de la Policía Nacional en Asturias, explicó que los agentes la llevaron a la calle para reducir el riesgo para los vecinos. El artefacto estalló poco antes de las 9:00 horas.

El fallecido era Juan José Rodríguez, subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos y originario de Santa Olaja de la Varga, en la provincia de León. Había sido condecorado ese mismo año. En la explosión también murió Deny, el pastor alemán de tres años que lo acompañaba.

El agente de la unidad de desactivación de explosivos, conocida como TEDAX, fue operado de urgencia en el mismo hospital. Fuentes policiales informaron por la noche que estaba fuera de peligro y que había perdido la visión de un ojo.

La Policía busca al sospechoso y desaloja el inmueble

La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local instalaron controles en los accesos a Oviedo para localizar al presunto autor del tiroteo, a quien los investigadores también vinculan con la mochila. Hasta la noche del martes, la búsqueda continuaba.

Los residentes del edificio fueron desalojados por precaución mientras los agentes revisaban el inmueble. El Ayuntamiento de Oviedo decretó dos días de luto oficial, el 10 y el 11 de noviembre, y convocó a un minuto de silencio para el jueves 12 al mediodía en la plaza de la Constitución.