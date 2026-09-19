Explosión en campo militar de tiro en Suecia deja siete heridos

Una explosión en un campo de tiro militar de Karlsborg, Suecia, dejó siete empleados de las Fuerzas Armadas heridos y hospitalizados.

Siete personas resultaron heridas este jueves tras producirse una explosión en un campo de tiro militar en Karlsborg, al sur de Suecia.

Según confirmó a la agencia sueca TT Mikael Ågren, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Suecia, siete personas resultaron heridas y hospitalizadas tras el suceso.

"No son reclutas, sino empleados, pero no podemos decir si son oficiales o soldados rasos", indicó el portavoz castrense en sus declaraciones a TT, que precisó que el suceso, cuyos motivos aún están por esclarecer, tuvo lugar hacia las 16:00 locales.

TT, que citó a la portavoz del hospital que recibió los heridos, precisó que todos los heridos son hombres, en la veintena o en la treintena de años.

"Cinco de ellos están estado grave pero sus heridas no hacen temer por su vida", citó TT a Camilla Silvesjö, portavoz del Skaraborg Hospital.

Fuentes policiales indicaron a TT que se produjo una deflagración en el campo de tiro de las instalaciones militares.