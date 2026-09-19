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Explosión en campo militar de tiro en Suecia deja siete heridos

Por: EFE

17 Septiembre 2026, 14:30

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Una explosión en un campo de tiro militar de Karlsborg, Suecia, dejó siete empleados de las Fuerzas Armadas heridos y hospitalizados.

Explosión en campo militar de tiro en Suecia deja siete heridos

Siete personas resultaron heridas este jueves tras producirse una explosión en un campo de tiro militar en Karlsborg, al sur de Suecia.

Según confirmó a la agencia sueca TT Mikael Ågren, un portavoz de las Fuerzas Armadas de Suecia, siete personas resultaron heridas y hospitalizadas tras el suceso.

"No son reclutas, sino empleados, pero no podemos decir si son oficiales o soldados rasos", indicó el portavoz castrense en sus declaraciones a TT, que precisó que el suceso, cuyos motivos aún están por esclarecer, tuvo lugar hacia las 16:00 locales.

TT, que citó a la portavoz del hospital que recibió los heridos, precisó que todos los heridos son hombres, en la veintena o en la treintena de años.

"Cinco de ellos están estado grave pero sus heridas no hacen temer por su vida", citó TT a Camilla Silvesjö, portavoz del Skaraborg Hospital.

Fuentes policiales indicaron a TT que se produjo una deflagración en el campo de tiro de las instalaciones militares.

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