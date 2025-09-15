Explosión en bar deja un muerto y 25 heridos en España

Aparentemente una acumulación de gas provocó que el siniestro causará daños materiales en casi una decena de viviendas, cuyos habitantes fueron realojados

Un hombre de 52 años perdió la vida al ser víctima de una explosión registradas en un bar al suroeste de Madrid, España.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a las 25 personas que también resultaron heridas en el lugar, donde tres de ellos fueron reportados en estado grave.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid encontraron a la víctima mortal sepultado bajo más de un metro de arena en el sótano.

Aparentemente, la explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según fuentes de la investigación.

Tras la explosión, también habitantes y personas que se encontraban cerca del lugar, se aproximaron para ayudar al personal de rescate.

🇪🇸 | Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.



👉El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025

En tanto, la vicealcaldesa Inma Sanz, informó de que los vecinos aledaños al edificio fueron desalojados de al menos nueve viviendas debido al daño a la estructura causada por la explosión.