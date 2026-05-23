Explosión en astillero de Nueva York deja decenas de heridos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó lo ocurrido como una situación de emergencia compleja y de rápido desarrollo

Un incendio seguido de dos explosiones en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, dejó una persona sin vida y al menos 36 lesionados, entre ellos bomberos, paramédicos y rescatistas que participaban en las labores de emergencia.

La tragedia ocurrió la tarde de este viernes en un complejo industrial ubicado sobre Richmond Terrace, una zona donde operan diversos negocios y bodegas industriales.

Bomberos llegaron por reporte de trabajadores atrapados

De acuerdo con autoridades de Nueva York, varias llamadas de emergencia fueron recibidas alrededor de las 3:30 de la tarde, alertando sobre humo y dos trabajadores atrapados dentro del sótano de una estructura metálica de aproximadamente 46 por 46 metros ubicada en la parte trasera del astillero.

La comisionada de bomberos, Lillian Bonsignore, informó que equipos de rescate y paramédicos arribaron en apenas seis minutos para iniciar las labores de auxilio.

Sin embargo, poco después del arribo de las unidades ocurrió una primera explosión que dejó lesionados a varios bomberos y civiles presentes en la zona.

Minutos más tarde se registró una segunda explosión mientras rescatistas buscaban a los trabajadores atrapados dentro y alrededor de la estructura.

Explosiones alcanzaron a bomberos dentro de la estructura

El jefe del departamento, John Esposito, explicó que cinco bomberos y paramédicos realizaban maniobras de búsqueda cuando la segunda explosión sacudió el lugar.

Entre los heridos más graves se encuentran un bombero y un inspector de incendios que estaban dentro de la estructura al momento de la detonación y fueron alcanzados directamente por la onda expansiva.

El inspector de incendios sufrió una fractura de cráneo y una pequeña hemorragia cerebral, por lo que permanece en condición crítica pero estable.

El director médico del departamento de bomberos, David Prezant, señaló que será vigilado cuidadosamente durante las próximas horas para descartar inflamación cerebral posterior.

“Los espacios confinados son operaciones muy peligrosas para cualquier rescatista”, indicó Esposito.

El bombero lesionado también fue reportado inicialmente en estado grave, aunque horas más tarde autoridades médicas informaron que evolucionaba favorablemente.

Más de 200 elementos participaron en el operativo

La emergencia obligó al despliegue de más de 200 bomberos, además de equipos HazMat, policías, unidades médicas y personal especializado en rescates industriales.

Las labores de auxilio se complicaron debido al humo intenso, fuego activo, estructuras metálicas y espacios reducidos dentro del complejo.

El incendio permanecía activo durante la noche del viernes, aunque autoridades informaron que se encontraba bajo control.

Autoridades investigan qué provocó el incendio

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó lo ocurrido como una situación de emergencia compleja y de rápido desarrollo.

JUST IN:

At least 1 person has been killed and more than 30 others injured following a fire and explosion at a Staten Island shipyard, according to NYC Mayor Zohran Mamdani.



Emergency crews remain on the scene as the investigation continues. https://t.co/OqW24ykcPb pic.twitter.com/Pd3hC9oG4W — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 23, 2026

“Esta fue una situación de emergencia compleja y de rápido desarrollo”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.

Las autoridades confirmaron que una investigación exhaustiva comenzará para determinar qué originó el incendio y las explosiones dentro del astillero.

Hasta ahora se analiza si el siniestro estuvo relacionado con materiales industriales, combustibles o condiciones peligrosas dentro del área confinada donde comenzó el fuego.

El sitio afectado formó parte anteriormente de la histórica compañía Bethlehem Steel, empresa que construyó embarcaciones para la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, la zona alberga distintos negocios, entre ellos instalaciones de almacenamiento y empresas industriales.

Testigos aseguraron haber escuchado dos fuertes explosiones y sentir una intensa onda de choque que sacudió edificios cercanos.

Richard Oviogor, quien se encontraba en el área, relató que las detonaciones parecieron una “gran onda de choque” que estremeció toda la zona industrial.