Explosión deja al menos 7 sin vida y 17 heridos en China

Las investigaciones preliminares permitieron descartar que el incidente estuviera relacionada con una fuga en tuberías de gas.

Una explosión registrada durante la madrugada de este jueves en la localidad de Xing'an, ubicada en la región de Guangxi, al sur de China, dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y al menos 17 heridas, de acuerdo con información difundida por autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:40 de la madrugada en la calle Lingxiang, lo que provocó una rápida movilización de elementos de seguridad, bomberos, personal médico y equipos de emergencia de las ciudades de Guilin y Xing'an para atender la situación.

Confirman víctimas tras labores de búsqueda

La Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xing'an informó que los cuerpos de rescate realizaron cuatro rondas de inspección en la zona afectada para localizar posibles víctimas entre los escombros.

Tras concluir estas revisiones, las autoridades confirmaron la muerte de siete personas. Además, los 17 lesionados que fueron trasladados a distintos hospitales permanecen bajo observación médica, aunque se reportan fuera de peligro.

Otras personas que presentaron heridas menores recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron reubicadas mientras continúan las acciones de apoyo a los afectados.

Initial investigations have excluded the gas leak as the cause of the midnight #explosion which killed seven people in Xing’an, #Guilin, SW China’s #Guangxi Zhuang Autonomous Region. https://t.co/HWTSORObLz pic.twitter.com/6DqXU4sLos — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 11, 2026

Descartan fuga de gas como causa del incidente

Las investigaciones preliminares permitieron descartar que la explosión estuviera relacionada con una fuga en tuberías de gas u otros factores similares que suelen provocar este tipo de emergencias urbanas.

A pesar de ello, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras especialistas analizan evidencias para determinar qué originó el estallido.

Investigación sigue abierta

Los trabajos de rescate y evaluación de daños continuaban este jueves en el lugar del siniestro. La policía local informó que la investigación permanece abierta y que se dará a conocer más información conforme avancen los peritajes.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre posibles responsables o las circunstancias exactas que desencadenaron la explosión en esta localidad del sur de China.