Explosión de gas en fábrica textil de Bangladesh deja 6 muertos

Una explosión de gas provocó un incendio que dejó cinco muertos dentro de camionetas y una mujer fallecida en una tienda cercana.

Al menos seis personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras la explosión de un camión cargado con cilindros de gas en el recinto de una fábrica textil en un área industrial a las afueras de la capital de Bangladésh, informaron las autoridades.

"La explosión desencadenó un incendio masivo que causó la muerte de cinco personas dentro de las camionetas. Sus cuerpos quedaron calcinados e irreconocibles. Otra mujer murió en una tienda cercana cuando la golpeó una parte de un cilindro de gas explotado", dijo el gerente de bomberos local, Mohammad Shahbuddin.

Las explosiones desencadenaron un incendio que alcanzó a otros vehículos estacionados en el centro industrial de Savar, a unos 24 kilómetros al noroeste del centro de Daca.

Según Shahbuddin, el incidente ocurrió en las instalaciones de Pretty Group el domingo por la tarde, pero las víctimas no se pudieron confirmar hasta la medianoche.

Hafizur Rahman, otro oficial del servicio de bomberos que dirigió la operación de rescate, dijo que las camionetas cubiertas se utilizaban para transportar cilindros de gas.

"Una de ellas saltó por los aires. Sospechamos que el fuego comenzó allí", aseguró.

Los incendios continúan siendo frecuentes en la industria textil de Bangladésh, el segundo mayor exportador mundial de confección según la Organización Mundial del Comercio (OMC).