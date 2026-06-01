Explosión de edificio en Myanmar deja al menos 45 muertos

Una potente detonación en un almacén de explosivos para minería causó al menos 45 muertos y más de 70 heridos cerca de la frontera entre Myanmar y China

Una fuerte explosión registrada este domingo en el noreste de Myanmar provocó la muerte de al menos 45 personas y dejó decenas de heridos, en uno de los accidentes más graves ocurridos este año en una región marcada por el conflicto armado.

El estallido ocurrió alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, ubicada en el municipio de Namhkam, una zona situada a escasos kilómetros de la frontera con China y bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA).

De acuerdo con los primeros reportes de equipos de rescate y medios locales, la explosión se produjo en un edificio utilizado para almacenar materiales explosivos destinados a actividades mineras.

Víctimas y daños materiales

Socorristas que participaron en las labores de emergencia informaron que hasta la noche del domingo se habían recuperado al menos 46 cuerpos, incluidos varios menores de edad. Además, más de 70 personas fueron trasladadas a hospitales de la región con lesiones de diversa gravedad.

Las cifras podrían aumentar debido a que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban entre los escombros de las estructuras afectadas.

La detonación también causó severos daños materiales. Reportes preliminares indican que más de un centenar de viviendas cercanas sufrieron afectaciones por la onda expansiva, mientras que numerosas familias tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares.

Explosivos para minería, bajo investigación

Autoridades locales y medios estatales chinos señalaron que el inmueble almacenaba grandes cantidades de explosivos utilizados en actividades mineras y en canteras de piedra.

El TNLA confirmó que en el lugar se guardaba gelignita, un explosivo ampliamente empleado en la industria extractiva para trabajos de perforación y fragmentación de roca.

Especialistas advierten que este material puede volverse extremadamente inestable cuando se almacena durante largos periodos o bajo condiciones inadecuadas, una de las hipótesis que ahora investigan las autoridades.

La organización armada informó que abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Región bajo control rebelde

El municipio de Namhkam se encuentra bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang desde finales de 2023, cuando la denominada Alianza de los Tres Hermanos lanzó una ofensiva militar contra las fuerzas gubernamentales en el noreste del país.

El TNLA forma parte de esa coalición rebelde y mantiene una histórica disputa con el gobierno central en busca de una mayor autonomía para las minorías étnicas de la región.

Aunque el grupo firmó un acuerdo de alto el fuego con el ejército de Myanmar en octubre pasado, tras negociaciones impulsadas por China, las tensiones entre ambas partes persisten.

Myanmar continúa inmerso en la crisis

El accidente ocurre en un contexto de profunda inestabilidad política y militar en Myanmar, país que atraviesa una crisis desde el golpe de Estado de febrero de 2021, cuando las fuerzas armadas derrocaron al gobierno electo encabezado por Aung San Suu Kyi.

Desde entonces, amplias zonas del territorio permanecen afectadas por enfrentamientos entre el ejército y diversos grupos armados de resistencia, situación que ha agravado las condiciones de seguridad y dificultado la respuesta ante emergencias como la ocurrida en Namhkam.