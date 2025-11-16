Explosión de comisaría deja nueve muertos y 32 heridos en India

Entre las víctimas mortales se encuentran varios elementos de la policía, así como personal administrativo y al menos un civil

Autoridades de India informaron que un conjunto de explosivos decomisados y resguardados, detonaron dentro de una comisaría de Cachemira, lo que dejó al menos nueve personas sin vida y 32 heridas este sábado.

Esta explosión que arrasó con el inmueble, para posteriormente suscitar un incendio tanto de la comisaría como de varios vehículos que se encontraban alrededor del lugar.

Diversos medios informaron que el siniestro no se atendió de inmediato porque se reportaron la presencia de pequeñas explosiones, por lo que la intervención tardó en iniciarse.

De acuerdo con la policía, el material explosivo fue almacenado de manera segura en zona abierta, por lo que se explicó que dicho siniestro podría ser considerado como "accidental".

Se produjo una explosión masiva dentro de una comisaría en #Cachemira controlada por la #India, informó la Policía.



Tras la deflagración, un incendio engulló el edificio y varios vehículos aparcados dentro de las instalaciones.

Entre las víctimas mortales se encontraban seis policías y forenses, dos administradores civiles y un civil, mientras que algunos de los heridos se reportaron en estado crítico.

Según residentes, la explosión también produjo daños colaterales en sus viviendas y afirmaron que el estruendo logró escucharse a varios kilómetros de distancia.

“La explosión produjo un estruendo ensordecedor que sacudió las casas y abrió de golpe las ventanas cerradas”, aseguró un vecino de la localidad.

Esto sucedió días después de que un automóvil en Nueva Delhi provocara la muerte de ocho personas el pasado lunes.