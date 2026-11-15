Explosión de coche bomba cerca de Damasco deja dos muertos

Un hombre y una niña murieron y otras dos personas resultaron heridas tras una detonación en la ciudad siria de Jaramana

Un hombre y una niña murieron, mientras que otras dos personas resultaron heridas, tras la explosión de un automóvil cargado de explosivos en la ciudad de Jaramana, a las afueras de Damasco, Siria, informaron este sábado medios oficiales.

La detonación ocurrió en el barrio de Al Naseem. De acuerdo con la cadena estatal Al Ikhbariya, que citó fuentes de seguridad, los primeros reportes apuntan a que el estallido fue provocado por un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo cerca de una fábrica de baterías.

Autoridades sirias investigan la explosión

Tras el incidente, equipos de la Defensa Civil acordonaron la zona y comenzaron las labores de atención a las personas afectadas.

La cadena Al Ikhbariya señaló que las autoridades iniciaron una evaluación de los daños y proporcionaron asistencia médica a los heridos.

Por su parte, la agencia oficial de noticias Sana informó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias de la explosión y esclarecer lo ocurrido.

Jaramana ha registrado otros ataques con explosivos

Jaramana se encuentra en el suroeste de Siria, aproximadamente a tres kilómetros al sureste del centro de Damasco. La ciudad forma parte del área metropolitana de la capital y alberga una importante comunidad drusa.

En los últimos meses, Siria ha registrado distintos incidentes relacionados con vehículos y artefactos explosivos.

El pasado 1 de septiembre, cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras la explosión de un automóvil cargado de municiones en Idlib, en el noroeste del país.

Asimismo, el 6 de agosto, dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas por la detonación de una bomba dentro de un microbús en la propia ciudad de Jaramana.