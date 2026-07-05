Explosión de barcaza en Paraguay deja al menos cinco muertos

Una explosión en una barcaza tanquera en mantenimiento en el río Paraguay dejó al menos cinco muertos y un herido, informaron autoridades

Al menos cinco personas murieron y una más resultó herida tras la explosión de una barcaza tipo tanquera que se encontraba en labores de mantenimiento a orillas del río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país sudamericano.

De acuerdo con las autoridades, en la embarcación no había carga al momento del incidente, pero en ella trabajaban seis personas cuando se produjo la explosión.

Incidente en zona cercana a la capital

La Prefectura General Naval de Paraguay detalló que la barcaza estaba ubicada frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal que conecta el microcentro de Asunción con la ciudad de Lambaré.

El área es una de las más transitadas de la capital paraguaya, lo que generó una rápida movilización de los equipos de emergencia tras el siniestro.

Operativo de emergencia y control del incendio

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, informó que el incendio fue controlado y que la embarcación se encontraba cerca de una isla en el río al momento del suceso.

Equipos de bomberos continúan trabajando en la zona con el apoyo de varias unidades desplegadas para atender la emergencia y asegurar el área afectada.

Las autoridades explicaron que se trataba de una barcaza tipo tanquera, utilizada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales y que no cuenta con propulsión propia, por lo que es movilizada mediante remolcadores.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas de la explosión.