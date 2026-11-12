Expertos de Ecuador y Perú advierten sobre riesgos de 'El Niño'

Los especialistas señalaron que la costa de ambos países comparte un mismo sistema océano-atmósfera, y que El Niño les afecta de forma simultánea

Técnicos y representantes de empresas privadas y organismos públicos de Ecuador y Perú, vinculados al desarrollo de herramientas de pronóstico meteorológico, anunciaron este martes la creación de "un canal fluido de cooperación técnica" para "advertir de manera clara y continua" sobre los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

El anuncio se hizo público por medio de una declaración, suscrita por integrantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú, y del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) de Ecuador, entre otros.

En ese documento, los especialistas señalaron que la costa de ambos países comparte un mismo sistema océano-atmósfera, y que El Niño les afecta de forma simultánea y encadenada.

Además, que este evento en curso "alcanza una intensidad extrema, comparable a los de 1982-1983 y 1997-1998, con anomalías de temperatura, inclusive mayores, ya registradas en la costa de ambos países".

Los expertos agregaron que las perspectivas climáticas para los próximos meses "conservan un margen de incertidumbre que debe comunicarse con rigor, sin minimizar ni exagerar los riesgos", por lo que ven con preocupación que circulan en redes sociales y medios "mensajes alarmistas, contradictorios o sin sustento técnico, que confunden a la población y debilitan la confianza en las fuentes oficiales".

En ese sentido, la alianza busca reducir la incertidumbre de las perspectivas climáticas, compartiendo datos, metodologías y lecturas de los modelos para ofrecer pronósticos más consistentes a ambos lados de la frontera y difundiéndolos masiva y oportunamente.

Así como "desplazar la desinformación de las redes y los medios, con información técnica clara, oportuna y verificable que se convierta en la referencia de la población".

Los especialistas señalaron que entre ellos habrá un "intercambio técnico permanente" y reuniones de coordinación periódicas "para evaluar la evolución del evento y acordar mensajes".

Publicarán además un boletín binacional del estado de El Niño y sus riesgos para la costa de Perú y Ecuador, en lenguaje accesible, y serán el enlace con las autoridades, para hacerles llegar las advertencias a los responsables de la gestión del riesgo en ambos países.

El fenómeno de El Niño, que consiste en un atípico calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical y causa lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y Perú, ya ha comenzado a golpear a ambos países desde finales de octubre con intensas tormentas que han inundado momentáneamente varias ciudades como la ecuatoriana Guayaquil.

El actual episodio de El Niño está calificado con una magnitud de extraordinario, al registrar una temperatura del mar de cinco grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año.