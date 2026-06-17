Exigen justicia para inmigrantes detenidas en Nueva Jersey

Entre las exigencias destacan la liberación de madres de familia, mujeres con problemas de salud y jóvenes menores de 21 años.

Las denuncias sobre presuntos abusos dentro del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, volvieron a tomar fuerza luego de que trabajadoras domésticas inmigrantes expresaran públicamente su respaldo a las mujeres retenidas en esas instalaciones, quienes aseguran enfrentar condiciones inadecuadas, discriminación y falta de atención médica.

La manifestación se realizó frente al centro de detención en el marco del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos. Las participantes acudieron con delantales como símbolo de una actividad laboral desempeñada en gran medida por personas migrantes en EUA. Durante el acto, exigieron mejores condiciones para las detenidas y el respeto a sus derechos humanos.

Trabajadoras domésticas respaldan a mujeres detenidas

Las integrantes de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey afirmaron que muchas familias inmigrantes también han sido afectadas por las políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump. Entre los casos expuestos estuvo el de Marta, una mujer que no pudo asistir al evento, pero cuya historia fue compartida mediante una carta.

En el documento relató que sus hermanos, Gilberto y Carlos, fueron detenidos por agentes migratorios en distintos operativos. Gilberto fue arrestado en enero cuando regresaba de su trabajo en Nueva Jersey y posteriormente deportado. Carlos fue detenido en mayo mientras laboraba en Pensilvania y continúa enfrentando procesos migratorios.

"A mis hermanos solo les importaba trabajar para mantener a sus familias en Guatemala", expresó Marta en la carta leída durante el acto.

Persisten denuncias sobre las condiciones en Delaney Hall

Las manifestantes también retomaron una carta firmada por 52 mujeres detenidas en mayo pasado, en la que describieron los efectos físicos y emocionales derivados de su permanencia en el centro.

"El dolor y el miedo nos están afectando físicamente; se nos cae el pelo, algunos sufrimos ataques de ansiedad, no podemos dormir y no tenemos energía para nada", señalaron las internas.

De acuerdo con activistas, las condiciones denunciadas continúan sin cambios significativos. Entre las exigencias destacan la liberación de madres de familia, mujeres con problemas de salud y jóvenes menores de 21 años, además de mejoras en los servicios médicos y acceso constante a agua potable.

Acusan presunta agresión sexual dentro del centro

Uno de los reclamos más graves es la destitución de una guardia de seguridad señalada por presunta agresión sexual contra al menos diez mujeres. La acusación surgió a partir de un video grabado desde el interior del centro y difundido en redes sociales.

Actualmente, cerca de 40 mujeres continúan participando en una huelga de hambre iniciada tras las protestas registradas en Delaney Hall. Paralelamente, varios hombres que también se habían sumado al movimiento han sido trasladados a otros centros de detención, situación que ha generado tensiones entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las mujeres dominan el trabajo doméstico en EUA

Según datos de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey, el 44 % de quienes realizan labores domésticas en EUA nacieron fuera del país. Además, las mujeres representan el 82 % de los auxiliares de cuidado personal, el 95 % del personal de limpieza y servicio doméstico y el 97 % de quienes se dedican al cuidado infantil.

Las estadísticas también reflejan una importante participación de trabajadores hispanos en este sector, especialmente en actividades relacionadas con la limpieza, el cuidado de personas y el mantenimiento de hogares, un mercado laboral que emplea a millones de personas en todo el mundo.