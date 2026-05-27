Exigen familias a Delcy Rodríguez liberar a presas políticas

Manifestantes pidieron liberar a 34 mujeres detenidas por razones políticas y el cumplimiento de recientes anuncios sobre otros cientos de excarcelaciones

Un grupo de familiares de presas políticas y activistas protestó este martes frente a una cárcel de mujeres cercana a Caracas para exigir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación de estas detenidas y el cumplimiento de recientes anuncios sobre otros cientos de excarcelaciones.

"No están solas", gritaban los manifestantes desde las afueras del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda, hacia donde caminaron con una gran pancarta que decía: "Hasta que la última sea libre".

Varios de los asistentes tenían fotografías de algunas de las 34 mujeres que, según la ONG Foro Penal, permanecen detenidas por razones políticas, entre ellas, Emirlendris Benítez, una comerciante encarcelada desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por el caso de un atentado en ese mismo año contra Nicolás Maduro, una acusación que organizaciones no gubernamentales y su familia rechazan.

Su hermana, Melania Leal, dijo en la protesta que Benítez, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar en 2020, lleva "siete años y nueve meses injustamente privada de libertad" sin "haber cometido ningún delito".

"Ella fue brutalmente torturada, estando embarazada perdió a su bebé", señaló.

Leal pidió a la mandataria encargada y a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, poner fin a "tanto dolor y sufrimiento".

En la protesta también se encontraba el expreso político Ángel Godoy, quien salió de prisión el pasado enero tras poco más de un año detenido y exigió a los hermanos Rodríguez que "cumplan (con) su palabra".

Hace una semana, el presidente del Legislativo anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones que se da de forma paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero, y tres días después, la mandataria encargada afirmó que en las "próximas horas" se alcanzarían las 500.

El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, expresó que los Rodríguez "le mintieron" nuevamente al país, ya que, en los últimos días, han sido excarceladas "menos de 50 personas".

El pasado 13 de mayo, durante una protesta para exigir justicia por la muerte del preso político Víctor Quero Navas, Suárez dio 15 días a las autoridades para sentarse con los estudiantes y "resolver de una vez por todas el tema" de estos detenidos, un plazo que se vence este próximo jueves.