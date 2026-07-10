Exigen al gobierno publicar video en que murió migrante mexicano

Los legisladores demócratas reclamaron la difusión del video de la cámara corporal del agente que disparó y de las cámaras instaladas en los dos vehículos

Un grupo de congresistas demócratas exigió este jueves al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que publique las grabaciones completas y sin editar del operativo en el que murió el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente federal.

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David J. Venturella, los legisladores reclamaron la difusión del video de la cámara corporal del agente que disparó, así como las grabaciones de todos los agentes presentes y de las cámaras instaladas en los dos vehículos involucrados.

La petición forma parte de una serie de exigencias para esclarecer la muerte de Salgado, ocurrida el martes durante un operativo migratorio en Magnolia Park, un barrio de mayoría latina de Houston.

Los congresistas dieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y al ICE un plazo de 48 horas para confirmar que ordenaron preservar todas las pruebas relacionadas con el tiroteo y con la detención de los otros tres hombres que viajaban en el vehículo.

También, exigieron saber si el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales o locales y reclamaron una investigación "inmediata, plenamente independiente y transparente".

La carta llega un día después de que la Alcaldía de Houston anunciara que no abrirá una investigación local sobre el incidente, pese a que su familia y activistas locales han reclamado una pesquisa independiente de la que lleva a cabo el Gobierno federal.

Salgado se dirigía al trabajo junto con tres compañeros del sector de la construcción cuando fue "rodeado" por tres vehículos sin distintivos, según relató uno de sus hijos, Roberto Salgado.

Uno de los agentes disparó "en defensa propia" e hirió al mexicano, que fue trasladado a un hospital local, donde falleció.