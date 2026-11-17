Entre los sistemas que requieren asistencia especializada figuran los obuses autopropulsados Caesar, los cazas Mirage 2000 y misiles de precisión

La presencia reportada de militares franceses en Ucrania para realizar tareas de capacitación y mantenimiento de armamento provocó este lunes 16 de noviembre un reclamo de la oposición, que exigió al Gobierno explicar el alcance de la misión y aclarar por qué el Parlamento no habría sido informado.

El grupo parlamentario de La Francia Insumisa (LFI) cuestionó que los legisladores conocieran públicamente la existencia del dispositivo confidencial denominado Volia sin una comunicación previa del Ejecutivo. Advirtió que, de confirmarse un ocultamiento deliberado, surgirían interrogantes sobre el respeto a los mecanismos de control democrático.

Una misión de capacitación y mantenimiento

Según la información divulgada, Volia operaría al menos desde el verano de 2026 bajo la dirección de un general francés, mediante pequeños equipos que realizan misiones de corta duración. Sus funciones incluirían formar a militares ucranianos y apoyar el mantenimiento de equipos suministrados por París.

Entre los sistemas que requieren asistencia especializada figuran los obuses autopropulsados Caesar, los cazas Mirage 2000 y misiles de precisión. Las fuentes que describieron esas actividades sostienen que los efectivos franceses no desempeñan funciones de combate.

Los desplazamientos se apoyarían en Gerfaut, el destacamento francés de formación establecido en Polonia desde 2023. De acuerdo con los testimonios difundidos, algunos militares enviados a Ucrania habrían recibido instrucciones de presentar Polonia como su destino para preservar la confidencialidad.

El número de efectivos y las ubicaciones de trabajo no se han hecho públicos. Al conocerse el reclamo de LFI, el Gobierno no había ofrecido una explicación pública detallada sobre Volia.

El debate sobre la información al Parlamento

El artículo 35 de la Constitución francesa establece que el Gobierno debe informar al Parlamento sobre una intervención de sus fuerzas armadas en el extranjero a más tardar tres días después de su inicio, precisando los objetivos. Si se prolonga por más de cuatro meses, debe solicitar autorización para continuarla.

La controversia radica en determinar si estas rotaciones de instructores y especialistas constituyen una intervención sujeta a ese procedimiento. No se ha acreditado una violación constitucional, y la ausencia de una votación o de un aviso previo no demuestra por sí sola un incumplimiento.

La misión reportada es distinta de los preparativos de la Fuerza Multinacional para Ucrania, que realiza un ejercicio en Polonia del 9 al 22 de noviembre con 2,800 militares de 11 países. Ese dispositivo, anunciado oficialmente por Francia, está concebido para actuar después de un eventual cese de las hostilidades; sus participantes no corresponden al número de efectivos atribuidos a Volia.