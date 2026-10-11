Exige Nueva York abolir ICE tras disparo a inmigrante en el Bronx

Cientos de personas protestaron en Nueva York contra el ICE y exigieron una investigación independiente tras el tiroteo contra Oscar Bengal

Cientos de personas marcharon por el Bajo Manhattan para exigir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una investigación independiente sobre el tiroteo en el que resultó herido Oscar Bengal, un inmigrante dominicano de 28 años que viajaba en su automóvil junto a su hijo de cinco años.

La protesta se realizó un día después del incidente ocurrido en el vecindario de Marble Hill, en el Bronx. Los manifestantes exigieron que la Fiscalía General de Nueva York investigue lo sucedido y que el agente que disparó contra Bengal enfrente cargos.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo contra Oscar Bengal?

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del ICE intervinieron a Bengal mientras conducía su vehículo. Los oficiales vestían chalecos de construcción cuando ocurrió el enfrentamiento.

El DHS sostuvo que el hombre, a quien vincula con la pandilla Los Trinitarios, utilizó su automóvil como un arma e intentó embestir a los agentes, por lo que uno de ellos abrió fuego.

Según la versión oficial, Bengal sufrió una lesión superficial en el cuello, provocada por una bala o fragmentos de esta. Después del incidente fue trasladado a un hospital cercano y posteriormente a un centro de detención migratoria fuera de Nueva York.

Sin embargo, una orden judicial emitida tras un recurso presentado por sus abogados dispuso que permaneciera en la ciudad. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn.

Manifestantes exigen cargos contra el agente del ICE

Durante la marcha, los participantes portaron carteles con mensajes contra el ICE y fotografías del agente identificado por los manifestantes como Brendan Cuni. En una de las pancartas exigían que fuera acusado de intento de asesinato, al señalar que el hijo de Bengal se encontraba en el asiento trasero del automóvil.

Los asistentes corearon consignas como “ICE fuera de nuestras calles” y “Sin justicia no hay paz”. También se escucharon mensajes en español, entre ellos “Aquí estamos y no nos vamos” y “ICE pa'l carajo”.

La movilización transcurrió de manera pacífica, bajo vigilancia policial y de representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), y concluyó frente a las oficinas del Servicio de Inmigración.

Organizaciones exigen una investigación independiente

El sacerdote y activista Fabián Arias expresó su preocupación por el miedo que, aseguró, enfrentan las comunidades inmigrantes ante los operativos migratorios en Estados Unidos.

“No podemos aceptar que la gente tenga miedo de salir de sus casas, de ir a trabajar o de llevar a sus hijos a las escuelas”, afirmó, al reclamar verdad, transparencia y justicia.

Por su parte, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), organización que convocó la protesta, pidió que la Fiscalía General realice una investigación independiente y que se publiquen todas las grabaciones del incidente.

Awawdeh también exigió que se presenten cargos contra el agente que disparó y que se refuercen las medidas de protección para los habitantes de la ciudad. Además, lamentó el impacto emocional que el episodio pudo tener en el hijo de Bengal, quien presenció lo ocurrido.

Crece la preocupación por los operativos migratorios en Nueva York

Natalia Aristizábal, copresidenta de Make the Road New York, afirmó que alrededor de 19 mil personas han sido detenidas en las calles de Nueva York desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, en enero de 2025, y señaló que la mitad de esos casos corresponderían a esta ciudad.

El tiroteo contra Bengal ha intensificado las críticas de organizaciones defensoras de los inmigrantes y de residentes que cuestionan las acciones del ICE. Los manifestantes consideran que una investigación independiente es necesaria para esclarecer las circunstancias del disparo y determinar posibles responsabilidades.