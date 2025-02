Exige Musk reporte semanal o corres el riesgo de ser despedido

Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha implementado una nueva medida para los empleados federales en Estados Unidos. En un correo electrónico enviado a trabajadores de diversas agencias.

Musk exigió que resuman sus actividades de la última semana en "cinco puntos" a más tardar el lunes a la medianoche. De no cumplir con la instrucción, los empleados correrán el riesgo de ser despedidos.

El mensaje, con el asunto "¿Qué hiciste la semana pasada?", fue confirmado por el propio Musk en su plataforma X, donde advirtió que la falta de respuesta sería considerada una renuncia.

Esta estrategia se enmarca en un esfuerzo impulsado por el presidente Donald Trump para recortar el gasto público y eliminar burocracia.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.