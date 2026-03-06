Exhorta papa León XIV a naciones renunciar a las armas

León XIV sostuvo que la seguridad global depende de valores como la confianza y la cooperación entre pueblos no del control militar

El papa León XIV dedicó su intención de oración del mes de marzo a pedir paz en el mundo y a exhortar a las naciones a abandonar la carrera armamentista, en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y un aumento sostenido del gasto militar.

El mensaje fue difundido a través de un videomensaje publicado por la Red Mundial de Oración del Papa, iniciativa que busca compartir cada mes las intenciones espirituales del pontífice.

Papa León XIV pide renunciar a las armas

En el mensaje, el pontífice plantea que la humanidad fue creada para convivir en fraternidad y no para la guerra, por lo que llamó a los países a elegir caminos de diálogo y diplomacia.

“Señor de la Vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción”.

Durante la oración, el papa también pidió transformar las actitudes humanas que alimentan los conflictos.

“Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación”.

La verdadera seguridad, afirma el pontífice

León XIV sostuvo que la seguridad global no depende del control militar ni de la intimidación entre países, sino de valores como la confianza y la cooperación entre pueblos.

“La verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos”.

El líder de la Iglesia católica también pidió a los dirigentes políticos priorizar la protección de la vida humana.

“Que los líderes de las naciones tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables”.

Pide frenar la amenaza nuclear

En su mensaje, el papa también hizo referencia al riesgo que representan las armas nucleares para el futuro del planeta.

“¡Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad!”.

El videomensaje fue grabado días antes de su difusión y forma parte de la continuidad de esta iniciativa impulsada durante el pontificado de Francisco.

Aumenta el gasto militar mundial

La intención de oración de marzo se da en un contexto internacional marcado por el aumento del gasto militar. De acuerdo con datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2.7 billones de dólares.

La cifra representa un incremento del 9.4 % respecto al año anterior y constituye el nivel más alto registrado por ese organismo, impulsado por conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y otras tensiones geopolíticas.