Exhiben a abogados por presentar un libro escrito con IA

Uno de los autores respondió los señalamientos y aseguró que el libro sí fue escrito por ellos, pero que usaron IA para "ordenar mejor sus ideas"

Nos guste o no, la irrupción de la inteligencia artificial es cada vez mayor. Hay quienes la utilizan como una herramienta para facilitar la vida en cosas tan simples como pedir una receta de cocina o para ayudarnos a entender algún concepto completo.

Pero también existen quienes deciden que la IA reemplace a sus propias capacidades; desde los flyers de negocios, imágenes editadas virtualmente y ahora hasta se llegó a vender un libro que habría sido hecho por una computadora.

El problema no fue que un algoritmo de lenguaje pueda crear este tipo de cosas, sino que dos abogados peruanos presentaron como suyo un libro que fue realizado por una IA.

Hoy una redacción hecha por computadora es más compleja de descubrir, pero un ojo entrenado podría ser capaz de detectar un escrito no hecho por un humano. Sin embargo, para esta obra no hubo gran problema para investigar, pues en las páginas del libro salieron impresas palabras de la IA.

Usuarios en redes sociales compartieron una captura del libro Teoría del Delito, el cual "fue escrito" por los abogados Luis Paredes Tejada y Brandon Mori Ramírez y contenía la frase: "Si quieres, ahora te lo separo en subtítulos más didácticos para tu libro: definición, fundamento de la punición y elementos de la tentativa".

Estas son sugerencias típicas que hace una IA luego de que pidamos ayuda con algún escrito. Lejos de la gravedad que representa presentar un libro que no fue escrito por ti, algo que llamó la atención fue que el personal de la editorial Grijley no revisó el texto antes de aprobarlo y mandarlo a imprimir.

'Autores' responden a señalamientos

Pese a la "funa" a la que se vieron sometidos en redes sociales, el abogado Luis Paredes Tejada respondió los señalamientos y aseguró que el libro sí fue escrito por ellos, pero que usaron inteligencia artificial para "ordenar mejor sus ideas".

Lejos de mostrarse arrepentidos, ambos se fueron sobre sus atacantes, pues afirmaron que hoy todos usamos la IA, por lo que no era incorrecto disponer de ella para el libro.

Teoría del Delito tiene más de 500 páginas y sigue estando disponible para compra por 160 soles peruanos, equivalentes a $813 pesos mexicanos.