Exhibe empleada de H&M que venden ropa con 'piojos'

A través de redes sociales una empelada de la marca de ropa H&M mostró fotos de que un cliente encontró piojos en la ropa de la tienda

Por: Luz Camacho

enero, 06, 2022 16:25

Una empleada de la marca de ropa H&M, una de las cadenas multinacionales de ropa más famosas del mundo, compartió en redes sociales una serie de fotos en los muestra que encontraron "piojos" en las prendas de la tienda.

En las fotografías que compartió Choy Choy muestra en un primer plano varias sudaderas con capuchas de colores claros infestadas de insectos que supuestamente se vende a clientes desprevenidos.

Los internautas curiosos le preguntaron si había perdido el empleo por la publicación, a lo que ella respondió que decidió renunciar.

Aclaró que le pidió disculpas a su gerente tras la publicación que no pensó se hiciera viral.

"Me disculpé con el gerente de mi tienda porque no esperaba que mi tweet subiera así. Me molestó que lo trataran como un problema menor y que no fuera culpa suya. Es la empresa. Mis compañeros de trabajo me agradecieron", publicó.

Cierra tienda H&M por vender prendas con insectos

Luego de que se la empleada revelara al público la exhibición de algunas prendas de ropa en el local cubiertas de insectos, H&M se vio obligada a cerrar la sucursal ubicada en Westfield World Trade Center, en Nueva York.

El representante de H&M aclaró que el cierre de la sucursal no será definitivo, sino que se tomará el tiempo necesario para realizar su correspondiente desinfección y sanitización.

¿Eran piojos?

Aunque las autoridades de H&M no confirmaron si los insectos que se encontraban en las prendas eran piojos, algunos internautas aseguraron que los insectos que aparecen en las fotos probablemente eran chinches y no piojos como había mencionada la ahora exempleada de H&M.

"Son chinches adultas. La tienda debe cerrarse de inmediato", escribió el usuario de Twitter, que respaldó su afirmación con un diagrama del ciclo de vida de una chinche.