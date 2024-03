Exejecutivo condenado por envenenar a productor de Netflix

Un ex director de Yoozoo Games fue condenado a muerte el viernes por el envenenamiento en 2020 del fundador de una compañía china de juegos, que tiene vínculos con Juego de Tronos y la nueva serie de Netflix, "The Three Body Problem".

Xu Yao envenenó la comida del fundador de la empresa, Lin Qi, en diciembre de 2020 debido a una disputa sobre el funcionamiento del negocio, dijo el Primer Tribunal Popular Intermedio de Shanghai. En ese momento se informó que Lin supuestamente se enfermó por una taza de té envenenado.

Lin, que tenía 39 años, murió unos 10 días después. La policía detuvo a Xu días después de la muerte de Lin.

Otras cuatro personas enfermaron, pero no murieron después de que Xu envenenara las bebidas en la oficina entre septiembre y diciembre de 2020 debido a disputas con dos de ellos, dijo el tribunal en un comunicado.

Xu Yao escuchó el veredicto del tribunal

Fuera del mundo de los videojuegos, Yoozoo Games es mejor conocido por poseer los derechos de autor del juego "Game of Thrones: Winter Is Coming" y adaptar la novela de ciencia ficción "Three Bodies" del escritor Liu Cixin a una serie de televisión.

Aunque el esfuerzo por adaptar "Three Body" a una película no salió bien, en 2018 Yoozoo Games creó una filial llamada "Three Body Universe" (3Body Universe) especializada en explotar y desarrollar obras literarias y artísticas relacionadas con "Three Bodies". El director ejecutivo de "Three Body Universe" es Xu Yao.

En septiembre de 2020, "Three-Body Universe" firmó un acuerdo con Netflix para desarrollar y producir conjuntamente la versión en inglés de la serie de televisión "The Three Body Problem". La persona detrás de esta colaboración es Xu Yao, pero más tarde en el anuncio publicado por Yoozoo Games, el nombre de Xu Yao ya no estaba incluido. Está producida por los creadores de "Game of Thrones", David Benioff y DB Weiss, y Lin figuraba como productor ejecutivo de la serie.

Algunas fuentes dicen que Lin Qi no estaba satisfecho con la actuación de Xu Yao en "Three Body Universe", por lo que lo colocó en una posición secundaria y envió a Trieu Ky Long (vicepresidente de la empresa) para controlar a Xu Yao.

Además, el salario de Xu Yao se redujo drásticamente. Esta serie de acciones hizo que Xu Yao se sintiera insatisfecho con su jefe, por lo que tramó un complot de asesinato.

