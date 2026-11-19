Jensen Huang y el secretario de Comercio aceptaron comparecer ante el Comité Bancario, en medio de cuestionamientos por la seguridad tecnológica de EUA

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aceptaron testificar ante el Comité Bancario del Senado, informó este miércoles el presidente de ese órgano legislativo, el republicano Tim Scott.

El senador dio a conocer el acuerdo durante una entrevista en el programa "Squawk Box", de CNBC, en la que confirmó que ambos funcionarios accedieron a comparecer voluntariamente.

"Ambos estuvieron de acuerdo", señaló Scott, quien expresó su expectativa de que las comparecencias puedan concretarse antes de Navidad.

El legislador había solicitado que Huang acudiera públicamente ante el Senado. Según explicó, su participación permitirá al comité obtener información sobre lo que los involucrados conocían, cuándo tuvieron conocimiento de los hechos y por qué no actuaron al respecto.

Investigan posibles riesgos para la seguridad nacional

La comparecencia de Huang ocurre en medio de las investigaciones sobre sus relaciones personales y los posibles vínculos de Nvidia con una empresa señalada por presuntamente facilitar el envío de chips avanzados a China.

Una de las relaciones extramaritales reportadas involucra a Alice Huang, exdirectiva de la compañía singapurense Megaspeed International, quien está bajo sospecha de posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente que trabajara para el Gobierno de Pekín.

La junta directiva de Nvidia anunció el pasado 8 de noviembre una investigación independiente sobre el caso y afirmó que, hasta entonces, no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos comerciales de la compañía.

Huang dejó su cargo como director ejecutivo el 12 de noviembre, luego de que se conocieran informaciones sobre sus relaciones extramaritales, entre ellas una con Alice Huang y otras con empleadas de Nvidia.

Huang también responderá ante tres comités de la Cámara

Además de su próxima comparecencia ante el Senado, el exdirectivo acordó el martes participar en una entrevista transcrita y a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara de Representantes, programada para el 1 de diciembre.

La sesión conjunta contará con integrantes de los paneles de Asuntos Exteriores, Inteligencia y el comité especial encargado de asuntos relacionados con China.

Los legisladores buscan esclarecer qué información tenía Huang sobre los posibles riesgos relacionados con Megaspeed y el acceso de esa empresa a los procesadores de Nvidia, así como determinar si existieron fallas en los controles destinados a proteger tecnología estadounidense.

La fecha de las comparecencias de Huang y Lutnick ante el Comité Bancario del Senado todavía no ha sido anunciada.