Exdiputado tailandés hiere a dos personas por deuda económica

El exdiputado afirmó que el funcionario le debía lo equivalentes a más de 330 mil dólares, y sostuvo que no tenía intención de atacarlo inicialmente.

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Un exdiputado de Tailandia disparó contra dos personas en un edificio gubernamental de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, dejando a ambas heridas, y posteriormente se entregó a las autoridades.

El responsable fue identificado como Chalong Reawraeng, de 71 años y quien ocupó en tres ocasiones un escaño como representante de Nonthaburi. Entre los lesionados se encuentra Thongchai Yenprasert, presidente de la Organización Administrativa Provincial, de acuerdo con información de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la dependencia, donde el exlegislador se acercó al vehículo en el que se encontraban las víctimas y realizó cuatro disparos a través de una de las ventanillas.

El oficial Watthana Yeejeen confirmó que tanto Yenprasert como su acompañante sobrevivieron al ataque y permanecen con vida.

Después de disparar, Reawraeng permaneció en el lugar y se entregó a la Policía. Posteriormente, durante una declaración ante medios de comunicación desde una comisaría, aseguró que el ataque derivó de una disputa económica con una de las víctimas.

El exdiputado afirmó que el funcionario le debía alrededor de 11 millones de baht, equivalentes a más de 330 mil dólares, y sostuvo que no tenía intención de atacarlo inicialmente. Según su versión, decidió disparar después de que el acompañante de la víctima sacara un arma.

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el motivo del ataque y verificar las declaraciones realizadas por el detenido.