El sospechoso Joshua Kerry, que escuchó imperturbable el relato del fiscal, no será juzgado hasta el 8 de junio de 2027.

La exdiputada conservadora británica Anne Widdecombe, encontrada muerta el pasado 8 de julio en su domicilio, sufrió 21 martillazos en la cabeza antes de morir, según la acusación de la fiscalía expuesta hoy ante el juez que lleva el caso.

El hombre que la atacó, un sujeto 28 años y de raza blanca, irrumpió en su domicilio y perpetró un ataque "planeado y preciso" en la cocina donde ella se encontraba, "con ferocidad y violencia", dijeron los fiscales en la vista celebrada hoy.

Widdecombe, que fue diputada y secretaria de Estado con el Partido Conservador y luego se pasó al partido populista Reform UK, de la que era portavoz para temas de inmigración y justicia, tenía 78 años en el momento de su muerte.

El sospechoso Joshua Kerry, que escuchó imperturbable el relato del fiscal, no será juzgado hasta el 8 de junio de 2027.

Según el fiscal, Kerry hizo un largo viaje en su coche de 425 kilómetros hasta llegar a casa de la política. En total, estuvo solo dos minutos en su vivienda, el tiempo suficiente para propinarle 21 martillazos y robarle una cartera que ella tenía dentro de un bolso.

Aunque en un primer momento la Policía no descartó el móvil terrorista, finalmente la fiscalía no pronunció ningún cargo al respecto.