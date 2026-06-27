Exasesor de seguridad de EUA es culpable por retener información

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump aceptó un cargo por retener información clasificada y será sentenciado el 28 de octubre

El exasesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, John Bolton, se declaró culpable de un cargo por retener ilegalmente información clasificada, como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales federales que podría permitirle evitar una condena de prisión.

Bolton compareció este viernes ante la justicia y aceptó su responsabilidad por un solo cargo relacionado con la posesión indebida de documentos clasificados. La sentencia quedó programada para el próximo 28 de octubre y será dictada por el juez federal Theodore Chuang, en Greenbelt, Maryland.

El acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia contempla una recomendación para que la pena de prisión no supere los cinco años. Sin embargo, la decisión final sobre el castigo corresponderá al juez, quien no está obligado a seguir dicha recomendación.

Bolton formó parte de la primera administración de Donald Trump durante poco más de un año, hasta que fue destituido en 2019. Tras dejar el cargo, se convirtió en uno de los críticos más abiertos del expresidente republicano.

Las notas que originaron la acusación

La investigación se centró en unas notas personales con formato de diario que Bolton compartía con integrantes de su familia mientras escribía sus memorias sobre su paso por el gobierno.

De acuerdo con la acusación, el exfuncionario envió documentos a su esposa y a su hija. Después de remitir uno de ellos escribió el mensaje: "¡De eso no hablamos!". En respuesta, uno de sus familiares contestó: "Shhh", según los fiscales.

Las autoridades señalaron que la acusación se relaciona específicamente con esas notas compartidas con sus familiares y no con el contenido de su libro.

El conflicto por sus memorias

Tras abandonar el gobierno, Bolton publicó el libro The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió), en el que presentó una visión crítica del liderazgo de Donald Trump.

La administración Trump intentó sin éxito impedir la publicación de la obra, al sostener que contenía información clasificada cuya difusión podría afectar la seguridad nacional.

En ese contexto, Trump calificó públicamente a Bolton como un belicista "loco" y afirmó que habría llevado a Estados Unidos a la "Sexta Guerra Mundial".