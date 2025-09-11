Exalumno hiere a maestra y estudiante en escuela de Francia

El responsable del ataque, mayor de edad, entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar. Tenía antecedentes por apología del terrorismo.

Una profesora de un centro educativo de la ciudad de Antibes resultó herida de gravedad a primera hora de la tarde este miércoles y un estudiante herido levemente por el ataque perpetrado por un antiguo alumno con antecedentes que fue rápidamente arrestado.

Agathe Foucault, portavoz de la Policía Nacional, confirmó a la emisora France Info la detención por las fuerzas del orden del autor de la agresión, que se produjo poco después de las 14.00 hora local.

Fuentes policiales citadas por el canal BFM precisaron que los heridos son una profesora de 52 años, que estaba grave aunque no se temía por su vida, y un alumno de 16.

El responsable del ataque, mayor de edad, entró en el centro armado con un cuchillo y vestido con ropa militar.

Según explicó el alcalde de Antibes, Jean Leonetti, citado por Nice Matin, pudo ser controlado "gracias al valor del director", que estuvo hablando con él cuando todavía iba armado.

France Info indicó que el autor del ataque tenía antecedentes por apología del terrorismo.