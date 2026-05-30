Exalcaldesa de EUA se declara culpable tras operar para China

La exfuncionaria admitió haber trabajado bajo la dirección de funcionarios de la República Popular China entre finales de 2020 y 2022

La exalcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, se declaró culpable ante una corte federal de actuar como agente ilegal del Gobierno de China en Estados Unidos, un caso que ha puesto nuevamente bajo la lupa las presuntas operaciones de influencia política atribuidas a Pekín dentro del territorio estadounidense.

La exfuncionaria admitió haber trabajado bajo la dirección de funcionarios de la República Popular China entre finales de 2020 y 2022, periodo en el que colaboró en la difusión de contenido favorable al gobierno chino sin registrarse ante las autoridades estadounidenses como representante de una nación extranjera, requisito establecido por la legislación federal.

La declaración de culpabilidad se produjo semanas después de que Wang presentara su renuncia al cargo, luego de que la Fiscalía federal formalizara los cargos en su contra.

Admitió colaborar con funcionarios del Gobierno chino

De acuerdo con el acuerdo judicial, Wang reconoció que operó bajo la supervisión y control de funcionarios chinos mientras participaba en actividades destinadas a promover intereses de Pekín dentro de Estados Unidos.

Las investigaciones señalan que colaboró junto con un socio en la administración de US News Center, una plataforma que se presentaba como un portal informativo dirigido a la comunidad chino-estadounidense.

Sin embargo, según la acusación, el sitio publicaba contenido elaborado o aprobado bajo directrices de funcionarios chinos, con el objetivo de difundir mensajes alineados con la postura oficial de Pekín sobre diversos temas políticos y sociales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Wang y sus colaboradores recibían instrucciones específicas sobre el material que debía difundirse, convirtiendo al portal en una herramienta para proyectar intereses del gobierno chino entre sectores de la comunidad asiática en Estados Unidos.

El caso forma parte de investigaciones sobre influencia extranjera

A diferencia de otros procesos relacionados con espionaje, la acusación contra Wang no está vinculada al robo de información clasificada o secretos gubernamentales.

El cargo se centra en haber actuado como representante de un gobierno extranjero sin informar oficialmente a las autoridades estadounidenses, una obligación contemplada en la legislación federal cuando una persona realiza actividades políticas o de influencia en nombre de otra nación.

La Fiscalía considera que el caso forma parte de una estrategia más amplia para detectar y combatir operaciones de influencia extranjera dirigidas a gobiernos locales, organizaciones comunitarias y sectores políticos dentro de Estados Unidos.

Tras conocerse la declaración de culpabilidad, el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, aseguró que el caso representa un avance en los esfuerzos para impedir que gobiernos extranjeros interfieran en instituciones estadounidenses.

Enfrenta una posible condena de hasta 10 años

Wang ocupó un asiento en el Consejo Municipal de Arcadia tras ser elegida en noviembre de 2022. Posteriormente asumió la alcaldía de esta ciudad ubicada al noreste de Los Ángeles, donde reside una importante comunidad de origen asiático.

La exfuncionaria enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal durante la audiencia de sentencia programada para los próximos meses.

El caso ha generado atención nacional debido a que involucra a una figura política local que, según la acusación, ayudó a promover intereses del gobierno chino mientras desarrollaba su carrera dentro de una administración municipal estadounidense.