Ex reina de belleza no desea entregar corona y protagoniza pelea

Un momento incómodo se vivió durante un certamen de belleza en Paraguay, después de que presuntamente la ex reina estropeó la coronación de su sucesora.

En un video de la coronación publicado en TikTok, Roselyn Arévalos, la miss saliente, tuvo varias fallas al coronar a Luján Dettez, al punto que tiró la corona en más de una ocasión.

Tras la viralización de la coronación, Arévalos compartió un mensaje en su Instagram, despidiéndose de su reinado de belleza.

"Mi Querida Ciudad, Villa del Rosario". Hoy es un día agridulce para mí, ya que entregó la corona de Miss Rosario que con tanto orgullo y dedicación he llevado durante este tiempo. "Quiero agradecer a todos los que me han apoyado y acompañado en este hermoso viaje", publicó la exMiss.

Tras la viralización de las imágenes, los usuarios se volcaron contra la ex reina de belleza y la calificaron de envidiosa al considerar que no quería entregar la corona.

Debido al 'hate' que estaba recibiendo, Arévalos inhabilitó la opción de que los usuarios pudieran comentar sus publicaciones y después hizo una publicación para defenderse de las acusaciones.

"Mucha gente no sabe el contexto de la situación y opina cualquier cosa sin saber bien". Lo que ocurrió el sábado fue producto de un accidente, pero que tiene su origen en los nervios que me invadieron por todo este año de persecución y bullying al cual fui sometida yo y mi familia", escribió la ex reina.

Cabe destacar que Luján Dettez participó por la corona en el certamen pasado, misma que perdió ante Roselyn y según esta última, desde entonces la han tratado de desprestigiar con burlas y malos calificativos.

"Una pena que digan por mi mal educada y demás, ¿y la otra familia, qué tal?" Me trataron de pobre, prostituta barata y facturera. En cada actividad criticaban mis prendas, me sacaban fotos y se burlaban de mí. Realmente pasaron tantas cosas y yo sé que no fue la manera, pero de tan nerviosa que estaba también, mi mano temblaba", dijo.

Y aclaró que no tuvo problemas en entregar la corona a su sucedora, pero que no tumbó la corona a propósito.

