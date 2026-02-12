Evalúan medidas de seguridad en Roblox por abuso de menores

La decisión se da en el marco de la entrada en vigor de una de las leyes más estrictas del mundo que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

Australia pone bajo revisión la seguridad de Roblox tras denuncias sobre menores. El regulador eSafety evaluará las medidas de protección de la plataforma frente a casos de acoso y captación sexual infantil.

La decisión se da en el marco de la entrada en vigor de una de las leyes más estrictas del mundo que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, estableciendo obligaciones de verificación de edad y posibles multas millonarias para las plataformas que no cumplan.

eSafety revisará cumplimiento de medidas de protección en Roblox

El organismo australiano notificó a la plataforma de la evaluación de sus sistemas de seguridad. Entre las medidas a revisar están la privacidad por defecto de las cuentas de menores, el bloqueo de contacto con adultos sin consentimiento parental y la desactivación inicial de funciones de chat hasta completar la estimación de edad.

Roblox informó a finales de 2025 que había implementado estas obligaciones, pero eSafety supervisará su efectividad y verificará si nuevas funciones cumplen con los estándares regulatorios.

Normativa australiana endurece protección de menores en redes y juegos

La ley vigente desde diciembre establece multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos para las empresas que no adopten medidas razonables de protección infantil. A partir del 9 de marzo, entrarán en vigor códigos adicionales sobre contenidos restringidos por edad, incluyendo pornografía, violencia extrema y autolesiones, aplicables también a plataformas de juegos como Roblox.

Las normas obligan a prohibir y actuar de manera proporcionada frente a la captación de menores, extorsión sexual y difusión no consentida de imágenes íntimas, buscando reforzar la seguridad de los usuarios más jóvenes en Internet.

Roblox, popular entre niños y adolescentes, bajo presión regulatoria

Roblox, lanzada en 2006, combina juego, creación digital e interacción social. Su popularidad entre menores la ha colocado en el centro del debate sobre seguridad en línea debido a riesgos de contacto no deseado, acoso y captación de usuarios por parte de adultos.

La plataforma permite acceder a millones de juegos creados por la comunidad mediante avatares personalizables, incluyendo funciones de chat de texto y voz, aspectos que ahora estarán bajo supervisión directa de las autoridades australianas.