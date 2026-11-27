Cancillería informó que Ecuador y Países Bajos analizaron en Quito acciones contra narcotráfico, crimen organizado y comercio bilateral.

Ecuador y Países Bajos analizaron nuevas vías para impulsar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y diversificar el intercambio comercial, durante la V Reunión de Consultas Políticas entre ambos países, realizada este jueves en Quito.

El encuentro estuvo encabezado por el viceministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Alejandro Dávalos, y la directora del Departamento para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Marjan Kamstra, según informó la Cancillería del país andino en un comunicado.

Seguridad portuaria, programa Serpaz y prevención del reclutamiento

En el ámbito de la seguridad, ambas delegaciones abordaron la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional, en el marco de un memorando de entendimiento suscrito en septiembre de 2024.

Además, destacaron la implementación del programa Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador (Serpaz), cofinanciado por la Unión Europea, y especialmente su componente 'Carga Segura', orientado a reforzar la seguridad portuaria y proteger la cadena logística de las exportaciones ecuatorianas.

Con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga proveniente de Colombia o Perú y que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Durante la reunión de este jueves, Dávalos y Kamstra analizaron también acciones a implementar para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales, un fenómeno que ha aumentado en el país andino en los últimos años de la mano del alza de la violencia.

Comercio por Róterdam, exención de visa Schengen y reapertura de embajada

Ambas delegaciones también abordaron alternativas para diversificar el intercambio comercial, atraer inversiones y fortalecer las relaciones empresariales, y resaltaron la importancia del puerto de Róterdam como puerta de entrada de los productos ecuatorianos al mercado europeo, entre otros temas.

La Cancillería señaló que la delegación ecuatoriana reiteró a Países Bajos su interés en contar con su respaldo para la exención del visado Schengen de corta duración y que también se pueda abrir nuevamente una embajada neerlandesa en Quito.