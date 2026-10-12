Evalúa Gobierno de Trump destituir a embajadora de EUA en Grecia

Reportes indican que Kimberly Guilfoyle incurrió en presuntas conductas indebidas antes y durante su gestión como embajadora

La Casa Blanca está evaluando la posibilidad de reemplazar a la actual embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, figura salpicada por varias controversias en semanas recientes, según ha informado The Wall Street Journal citando a funcionarios de la oficina presidencial.

El rotativo neoyorquino publicó además el sábado una información basada en grabaciones que captaron a Guilfoyle alardeando de que empresarios griegos le estaban costeando viajes de lujo y también pidiendo a un empresario estadounidense que le consiguieran una invitación para una cena en honor de Eric Trump, el tercer hijo del presidente estadounidense, Donald Trump, durante el pasado Foro Económico de Davos.

"Sabes, puedo poner el mundo a tus pies. Es algo que te mereces", le dijo al empresario en la grabación, en la que Guilfoyle añadió: "Te voy a hacer ganar un montón de p... dinero".

The Wall Street Journal también aseguró que el inspector general del Departamento de Estado está investigando si la embajadora aceptó regalos o favores de empresarios.

Estas últimas revelaciones llegan después de que el mismo diario publicara otras informaciones que pueden comprometer a Guilfoyle, quien, por un lado, supuestamente habría pedido a un donante republicano que pagara una deuda de 100,000 dólares de su tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación como embajadora ante el Senado en julio de 2025.

Según el periódico, Guilfoyle habría ofrecido al donante acceso a la Casa Blanca y a altos cargos de la Administración de Donald Trump.

El rotativo también publicó que, durante una cena en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática habría atribuido la caída del Gobierno rumano a la presión del Gobierno de Donald Trump y afirmado que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

Guilfoyle, exmujer del actual gobernador de California, Gavin Newsom, y exprometida del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., es una exfiscal que ha trabajado también en Fox News y como asesora y coordinadora de recaudación de fondos en las campañas del actual mandatario de Estados Unidos.