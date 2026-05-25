Evacuan a 50 mil personas por riesgo químico en California

Autoridades mantienen alerta máxima ante la posible explosión de un tanque con sustancias químicas en Garden Grove en California

Las autoridades del sur de California mantienen la evacuación obligatoria de aproximadamente 50 mil personas debido al riesgo de explosión o fuga de un tanque químico dañado en la ciudad de Garden Grove.

El incidente ocurre durante el fin de semana del Día de los Caídos y, hasta el momento, no existe una fecha definida para que los residentes puedan regresar a sus hogares.

Equipos de emergencia trabajan desde el jueves para enfriar el contenedor presurizado mediante chorros constantes de agua, con el objetivo de reducir la temperatura interna y evitar una posible explosión.

El tanque comenzó a sobrecalentarse y liberar vapores dentro de un complejo industrial operado por la empresa GKN Aerospace, ubicada a unos 60 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, afirmó que el escenario más probable sería una liberación “de bajo volumen”, situación que podría ser controlada y contenida por las autoridades.

Temperatura del tanque preocupa a autoridades

Funcionarios señalaron que mantener la temperatura por debajo de 29 grados Celsius es clave para evitar una reacción peligrosa.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que las válvulas del tanque están dañadas o bloqueadas, lo que impide liberar presión o extraer el contenido químico de manera segura.

Drones especializados monitorean constantemente la temperatura del contenedor cada diez minutos para detectar cualquier cambio repentino.

El tanque contiene entre 22 mil y 26 mil litros de metacrilato de metilo, una sustancia utilizada en la fabricación de piezas plásticas para aeronaves.

La exposición a este químico puede provocar:

Problemas respiratorios severos.

Irritación en ojos, piel y garganta.

Mareos o pérdida del conocimiento.

Posibles afectaciones neurológicas.

Especialistas advirtieron que una explosión podría lanzar fragmentos metálicos y dispersar material tóxico sobre una extensa zona residencial.

Evacuaciones se extienden a varias ciudades

Inicialmente, la evacuación fue ordenada únicamente en Garden Grove, pero posteriormente se amplió a sectores de otras ciudades del condado de Orange, entre ellas:

Anaheim

Cypress

Stanton

Buena Park

Westminster

Las autoridades habilitaron refugios temporales en varias escuelas secundarias para atender a las familias desplazadas.

Vecinos afectados interpusieron una demanda colectiva contra GKN Aerospace, argumentando que la situación ya afecta el valor de las propiedades y pone en riesgo la salud pública.

Los demandantes sostienen que incluso una fuga controlada podría obligar a las familias a permanecer fuera de sus viviendas durante un periodo indefinido.

Hasta ahora, representantes de la empresa no han emitido declaraciones públicas sobre la emergencia.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el condado de Orange para facilitar recursos estatales y ampliar la capacidad de respuesta.

La medida permite utilizar instalaciones públicas y recintos estatales como refugios temporales en caso de que la situación empeore.