Evacúan a 19 mil personas por incendio en isla de Grecia

La isla de Rodas, uno de los destinos turísticos más populares de Grecia, tuvo que evacuar a 19 mil personas por un gran incendio forestal fuera de control

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos 19,000 personas, entre ellas unos 6.000 turistas, han sido evacuados en la isla griega de Rodas para escapar de un gran incendio forestal, que sigue este domingo fuera de control por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

De todos los evacuados, unos 3,000 turistas fueron trasladados a lugares seguros por vía marítima, mientras que el resto, 16,000 personas, incluidos otros 3,000 turistas, lo hicieron por tierra en una amplia operación que se prolongó durante toda la noche, relató el portavoz del cuerpo de Bomberos, Yannis Artopiós, a la televisión privada SKAI.

El incendio ha obligado a evacuar 11 localidades en el centro y la costa oriental de la isla, mientras que las llamas provocaron daños en al menos tres hoteles en el pueblo costero de Kiotari y quemaron varias viviendas en la localidad de Laerma.

Unos 270 bomberos con 49 vehículos, cinco helicópteros y diez aviones cisterna luchan este domingo contra las llamas por sexto día consecutivo, en medio de altas temperaturas y fuertes vientos.

Miles de turistas tuvieron que pernoctar en escuelas, pabellones de deportes o ferries.

En vídeos publicados en las redes sociales ayer, sábado, se observan filas de varios kilómetros de turistas que, maleta en mano, se dirigen a pie hacia playas cercanas para ser evacuados.

Algunos han denunciado una falta de organización e información por parte de las autoridades y recalcan que tuvieron que caminar varios kilómetros bajo un fuerte sol con niños pequeños y sus pertenencias para llegar hasta los puntos de evacuación.

Hasta el momento no se han reportado heridos, aunque nueve personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud locales con problemas respiratorios leves debido al humo de los incendios.

Los turoperadores han ordenado que los vuelos chárter aterricen vacíos en la isla para recoger a aquellos turistas que quieran abandonar Rodas. Ayer, todos los vuelos desde la isla estaban llenos, informaron los medios griegos.

Los bomberos luchan contra las llamas en tres frentes distintos, en la costa occidental y el centro de Rodas, mientras que el fuego ya ha arrasado miles de hectáreas de bosque virgen.

"El medio ambiente de la isla realmente ha sido destruido. Las imágenes que veo no tienen precedentes", señaló Efthímios Lekkas, profesor especializado en Catástrofes Naturales a la televisión pública ERT.

La catástrofe es también un duro golpe para la economía de Rodas, cuyo principal motor es el sector turístico.

Grecia vive una ola de calor extremo, con temperaturas que sobrepasaron el sábado los 44 grados en Grecia central, mientras que hoy se espera que los termómetros alcancen los 45 grados.