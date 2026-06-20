Evacúan a 1,700 huéspedes por incendio en República Dominicana

El incendio generó especial atención debido a que Bayahíbe es uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana

Autoridades de emergencia de República Dominicana evacuaron a casi 1,700 huéspedes luego de que se registrara un incendio en un complejo hotelero ubicado en Bayahíbe, una de las zonas turísticas más importantes del este del país caribeño.

El siniestro ocurrió durante la mañana del viernes en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en la provincia de La Altagracia, lo que provocó una amplia movilización de bomberos, cuerpos de emergencia y organismos de protección civil.

Evacuación masiva para proteger a huéspedes

Como parte de los protocolos de seguridad, las autoridades coordinaron la evacuación de aproximadamente 1,690 personas, quienes fueron trasladadas hacia hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su resguardo.

El operativo se concentró en poner a salvo a turistas, empleados y visitantes del complejo, mientras los equipos de respuesta trabajaban para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del inmueble.

Videos difundidos desde la zona mostraron una densa columna de humo visible desde distintos puntos de Bayahíbe, lo que generó alarma entre huéspedes y residentes cercanos.

Autoridades investigan el origen del incendio

Hasta el momento, las causas que provocaron el incendio permanecen bajo investigación. Las autoridades informaron que una comisión técnica será la encargada de establecer el origen del fuego una vez que concluyan las labores de emergencia, enfriamiento y evaluación de daños en el lugar.

De manera inicial, no se dieron a conocer reportes oficiales sobre personas fallecidas o lesionadas, aunque los equipos de emergencia mantuvieron atención permanente en la zona durante el desarrollo del operativo.

Bayahíbe, una zona clave para el turismo dominicano

El incendio generó especial atención debido a que Bayahíbe es uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana, reconocido por su oferta hotelera, playas y cercanía con atractivos naturales como la isla Saona.

El complejo afectado cuenta con áreas de hospedaje, restaurantes, zonas recreativas y acceso directo a la playa, por lo que la evacuación representó uno de los operativos de emergencia más amplios registrados recientemente en una zona turística del país.

Las autoridades dominicanas continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y evaluar los daños materiales ocasionados dentro del hotel.