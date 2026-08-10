Europa occidental impone nuevo récord de temperatura

El nuevo récord de promedio para julio es de 20,96 grados Celsius, superando el récord de 2023 de 20,89 C; todo propiciado por el fenómeno de "El Niño"

De acuerdo con la agencia climática Copernicus de Europa, las olas de calor que han afectado a Occidente europeo este verano establecieron un nuevo récord de temperatura media para el periodo junio-julio, superando el anterior, vigente desde 2022.

A partir de mayo se inició un calor extremo que ha causado la aparición de grandes incendios forestales, una sequía larga y nuevos récords en cuanto a temperaturas altas a nivel nacional en toda el área, así como miles de muertes pronosticadas vinculadas al calor.

Las estadísticas climáticas indican que, en cuanto a temperatura, este es el tercer año más cálido hasta ahora, solo superado por 2024 y 2025. Sin embargo, todavía tiene tiempo hasta 2026 para alcanzarlos.

Los científicos indicaron que, debido a la actividad humana y al fenómeno de El Niño —un calentamiento periódico de áreas del Pacífico que genera cambios en la temperatura en todo el mundo—, existe una posibilidad creciente de que 2026 sea el año más caliente registrado hasta ahora, superando a 2024.

Según Copernicus, el mes pasado la temperatura promedio de la superficie marina en los océanos sin hielo marino estacional fue la más alta para un mes de julio.

El servicio explicó que esto fue parcialmente estimulado por el desarrollo de las condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial. La nueva marca promedio de julio es de 20,96 grados Celsius (69,73 grados Fahrenheit), lo que sobrepasa el récord anterior de 2023, que fue de 20,89 C (69,60 F).

Sin embargo, según Copernicus, la temperatura media del aire en superficie a nivel global fue de 16,90 °C (62,42 °F) el mes pasado. De esta manera, se convirtió en el segundo julio más cálido en la historia de los registros, igualando a julio de 2024.

Según reporta Copernicus, la temperatura media durante el periodo de junio-julio en Europa occidental llegó a 21,62°C (70,92 F).

Los sistemas de alta presión, que fueron constantes, retuvieron el calor en Europa occidental. Las temperaturas extremas también intensificaron la sequía extendida. Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo, subrayó: "El suelo pierde su habilidad para brindar enfriamiento natural cuando se seca, lo que facilita la acumulación de calor".

"Este es un ejemplo claro de cómo el cambio climático está intensificando los extremos de calor y la sequía, y de cómo ambos se están potenciando mutuamente", agregó.