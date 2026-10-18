EUA y México publican nueva lista de sospechosos

Las autoridades solo publicaron las fotografías de los sospechosos, donde se encuentran nueve hombres y una mujer que no fueron identificados con sus nombres.

Los Gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron este viernes 10 nuevos sospechosos incluidos en la iniciativa “Se Busca Información” para buscar pistas que lleven a la captura de criminales que operan en los dos países.

El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa en el Puente de las Américas, que comunica a la ciudad de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (México), donde se hicieron presentes autoridades de los dos Gobiernos.

En la nueva lista se encuentran nueve hombres y una mujer que no fueron identificados con sus nombres. Las autoridades solo publicaron las fotografías de los sospechosos.

La iniciativa “Se Busca Información” alienta al público a ambos lados de la frontera a reportar de forma anónima información sobre ciudadanos mexicanos que son buscados en los dos países por delitos que van desde contrabando de migrantes y tráfico de narcóticos hasta asesinato, explicó en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Las fotografías de las 10 personas buscadas se colocan en carteles, volantes y vallas publicitarias en Estados Unidos y México.

Las personas que tengan información sobre los sospechosos pueden reportarla de manera confidencial a las autoridades al 1-800-635-2509. También se ha establecido un número a través de la aplicación WhatsApp.

Anthony Scott Good, jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para el Sector de El Paso, subrayó en un comunicado que al aumentar “la conciencia pública” a través de la campaña mejora la capacidad para recopilar información y detener a criminales violentos y hacer la comunidad fronteriza “más segura”.