EUA y España envían apoyo para combatir el fuego en Chile

La cooperación se da en medio de incendios que ha dejado víctimas mortales, viviendas dañadas y decenas de miles de hectáreas consumidas en Biobío y Ñuble

La respuesta internacional ante los incendios forestales en Chile continúa fortaleciéndose con el apoyo técnico de España y una nueva donación de equipamiento realizada por el Gobierno de EUA, enfocada en reforzar a los cuerpos de bomberos que operan en las zonas más afectadas del centro-sur del país.

La cooperación se da en medio de una emergencia que ha dejado víctimas mortales, miles de viviendas dañadas y decenas de miles de hectáreas consumidas por el fuego, particularmente en las regiones de Biobío y Ñuble.

España despliega misión técnica especializada en incendios forestales

España envió a Chile una misión de ayuda integrada por 10 expertos en extinción de grandes incendios forestales, coordinación aérea, operaciones, gestión de emergencias y análisis estratégico, en respuesta a una solicitud canalizada mediante el mecanismo europeo de Protección Civil.

Del total de integrantes, cuatro pertenecen a los dispositivos de prevención y extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; tres proceden del Gobierno regional de Cataluña y dos del de Andalucía. La delegación se completa con un elemento de Protección Civil, mientras que uno de los especialistas brindará apoyo en remoto desde España.

El equipo arribó este sábado a territorio chileno y la duración prevista de los trabajos es de 10 días, durante los cuales coordinará labores con autoridades locales, especialmente con la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

EUA refuerza a bomberos con nueva donación de equipamiento

En paralelo, el Gobierno de EUA reiteró su respaldo a Chile con una segunda donación de equipos destinados a los cuerpos de bomberos que enfrentan los incendios forestales. La información fue dada a conocer por el embajador estadounidense en Chile, quien destacó el acompañamiento continuo en la respuesta a la emergencia.

La donación consiste en 164 mangueras entregadas a los Cuerpos de Bomberos de la región de Biobío, en los municipios de Florida y Penco, así como a las corporaciones de Ninhue y Portezuelo, en la región de Ñuble.

El equipamiento donado sustituye material operativo perdido o dañado durante los incendios, considerado clave para las labores de combate directo del fuego y protección de comunidades en riesgo.

Seguimos acompañando a Chile en la respuesta a los incendios forestales. 🇺🇸🤝🇨🇱



Estamos orgullosos de poder realizar una segunda donación de equipos a @BomberosdeChile, en reconocimiento al enorme esfuerzo y sacrificio de quienes están en la primera línea, protegiendo vidas y… pic.twitter.com/bTFxH4LfQG — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) January 24, 2026

Impacto de los incendios en el centro-sur de Chile

Los incendios forestales activos y controlados parcialmente en el centro-sur del país han afectado principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a entre 400 y 500 kilómetros al sur de Santiago.

De acuerdo con reportes oficiales, los siniestros han consumido más de 40,000 hectáreas y han provocado la destrucción de más de 2,000 viviendas, además de un saldo de 21 personas fallecidas.

Detienen a posibles responsables de megaincendios en Chile

Las autoridades chilenas informaron la detención de 14 personas señaladas como presuntas responsables de los megaincendios registrados en la zona centro-sur, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los siniestros.

La cooperación internacional, tanto técnica como material, se mantiene activa con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de los equipos locales y contribuir a la atención de una de las emergencias forestales más severas registradas en el país en los últimos años.