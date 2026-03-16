EUA y China reanudan diálogo comercial en París

Delegaciones de ambos países sostienen conversaciones económicas antes de la posible visita de Donald Trump a Beijing para reunirse con Xi Jinping

Representantes de Estados Unidos y China iniciaron este domingo conversaciones económicas y comerciales en París, en un encuentro que podría allanar el camino para una próxima visita del presidente estadounidense Donald Trump a Beijing.

Las delegaciones están encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, quienes se reunieron en la capital francesa para abordar distintos temas de interés económico y comercial.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, el encuentro forma parte de una serie de negociaciones destinadas a reducir tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

Preparativos para posible visita presidencial

La Casa Blanca ha señalado que Trump podría viajar a Beijing entre el 31 de marzo y el 2 de abril para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, aunque el gobierno chino aún no ha confirmado oficialmente la visita.

La eventual reunión marcaría la primera visita de un presidente estadounidense a China desde el viaje realizado por Trump en 2017, durante su primer mandato.

A pesar de los intentos de acercamiento, el comercio continúa siendo un punto sensible entre ambas potencias.

El Ministerio de Comercio de China indicó que en las conversaciones se abordarán asuntos económicos y comerciales de interés mutuo, en un contexto marcado por disputas arancelarias y revisiones comerciales impulsadas por Washington.

El gobierno chino también expresó recientemente su preocupación por una nueva investigación comercial de Estados Unidos sobre 16 socios comerciales, entre ellos China, que podría derivar en la imposición de nuevos aranceles.

Las negociaciones se producen meses después de que Trump y Xi se reunieran en Busan, Corea del Sur, donde acordaron una tregua de un año en la guerra comercial que llevó a ambos países a aplicar aranceles de represalia que llegaron a niveles de tres dígitos.

Aunque posteriormente ambas partes redujeron las medidas, el intercambio comercial entre los dos países sigue siendo una fuente constante de fricciones.