EUA y China acuerdan extender hasta enero su tregua comercial

El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el vice primer ministro chino He Lifeng en Washington

Estados Unidos y China acordaron extender hasta enero su tregua comercial, anunció este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el mismo día de la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con Donald Trump.

Bessent dijo en una entrevista en la cadena Fox que ambos países acordaron prolongar hasta el 10 de enero el llamado "acuerdo de Busan", alcanzado el año pasado para reducir la escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, que encabezaron las negociaciones económicas de sus respectivos países antes del encuentro entre Trump y Xi.

Bessent había señalado previamente que Washington estaba abierto tanto a prolongar la tregua, que expiraba el 10 de noviembre, como a negociar un acuerdo comercial más amplio.

Xi llegó este miércoles a la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington, para iniciar una visita de Estado de tres días, la primera del mandatario chino a la capital estadounidense en once años. Trump recibió a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la pista, en un gesto poco habitual que precede a la reunión formal que ambos mantendrán el jueves en la Casa Blanca.

La extensión de la tregua comercial será uno de los asuntos centrales de la cumbre, junto con la competencia en inteligencia artificial y la seguridad en torno a Taiwán.

El acuerdo alcanzado en Busan en octubre del año pasado permitió a Washington suspender nuevos aranceles sobre productos chinos mientras Pekín suspendía nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos.

Además del comercio, Washington y Pekín han avanzado en la preparación de un diálogo sobre seguridad de la inteligencia artificial, que incluiría mecanismos de comunicación para responder a posibles incidentes relacionados con esa tecnología. Las dos partes tienen previsto continuar esas conversaciones en los próximos meses.

La tregua llega así a la visita de Xi con una nueva prórroga, mientras ambos Gobiernos buscan mantener estable una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y de seguridad.

La reunión del jueves será el tercer encuentro presencial entre Trump y Xi desde el regreso del republicano a la Casa Blanca y el segundo de ambos en 2026.