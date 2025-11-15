EUA vincula ataque en Caribe a nueva operación 'Lanza del Sur'

El ataque atribuido por el Comando Sur dejó cuatro muertos; la tensión sube mientras Trump evalúa opciones y fuerzas de EUA mantienen su presencia en el Caribe.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos anunciaron este viernes, por primera vez, que el nuevo ataque a una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, con un saldo de cuatro personas asesinadas, está enmarcado bajo el operativo llamado ´Lanza del Sur´.

Desde agosto, el presidente Donald Trump y otras autoridades estadounidenses han compartido decenas de videos de ataques letales contra embarcaciones atribuidas a organizaciones criminales.

El Comando Sur del Ejército, desplegado en aguas internacionales cerca de costas venezolanas desde hace tres meses, bautizó bajo esta polémica operación el ataque letal que dejó a cuatro personas asesinadas en el Caribe el pasado 10 de noviembre, de acuerdo con una publicación en X.

Aunque la magnitud y forma de los operativos estadounidenses aún no han variado y siguen atacando únicamente a embarcaciones solitarias en el mar, la tensión ha subido ante la posibilidad de una escalada que incluya operaciones contra objetivos en tierra.

En una breve intervención con la prensa, antes de abordar el avión presidencial rumbo a Florida, Trump dijo este viernes que ya decidió sobre Venezuela pero que no puede "decirles que será", cuando le preguntaron sobre las múltiples reuniones con autoridades del Pentágono para analizar opciones de ataques.

Ante de que Trump dijera a la prensa que ya tiene una decisión sobre Venezuela, un funcionario bajo anonimato dijo al Washington Post en exclusiva que este viernes Trump revisó "una serie de opciones" presentadas por el secretario de Estado, Pete Hegseth, en el Despacho Oval y que las fuerzas desplegadas en el Caribe "se preparan para la orden de ataque", según el titular del diario capitalino.

En octubre, Trump no descartó ataques a objetivos terrestres cuando fue consultado en una rueda de prensa en la Casa Blanca y dijo que si lo hacía informaría los resultados de los operativos al Congreso.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe varias fuerzas, ahora bajo la denominada operación "´Lanza del Sur´, como un portaaviones nuclear (USS Gerald R. Ford) con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves; un grupo anfibio con más de 2.200 marines de la 22ª Unidad Expedicionaria (a bordo del USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale).

También, destructores lanzamisiles, un crucero con misiles guiados, un submarino de ataque nuclear; además de aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader.