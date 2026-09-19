'EUA tendrá el control de la seguridad de Groenlandia': Trump

El mandatario afirmó que el pacto impediría a adversarios establecer bases o inversiones sensibles y permitiría ampliar la presencia militar de EUA en la isla

Donald Trump anunció este viernes que alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia mediante el cual se otorgaría a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y otros asuntos relacionados con el territorio, sin costo para el país.

Fue a través de su red social, Truth Social, que el mandatario estadounidense hizo el anuncio.

En la publicación, el presidente afirmó que el acuerdo permitirá a EUA actuar de manera permanente para garantizar la seguridad de Groenlandia y del propio país.

También señaló que ningún adversario de Estados Unidos podrá establecer bases o presencia militar, ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia, sin autorización escrita de Washington.

En su mensaje, Trump también destacó la importancia estratégica de Groenlandia y aseguró que el acuerdo contempla el desarrollo de una importante presencia militar estadounidense en zonas consideradas apropiadas del territorio, en coordinación con sus habitantes.

El mandatario calificó el pacto como un acuerdo de duración indefinida y afirmó que representa una solución favorable para Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia y sus aliados.

Sin embargo, un comunicado conjunto difundido por los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que las tres administraciones esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.